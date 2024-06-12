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Kuveyt'teki bir binada çıkan yangında 39 kişi yanarak can verdi

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Kuveyt'in Mangaf bölgesinde bir binada çıkan yangında 39 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kuveyt'in Mangaf bölgesindeki bir binada sebebi henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İlk belirlemelere göre olayda en az 39 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı, bazıları ağır olmak üzere 43 kişiden fazla yaralının olduğunu bildirdi.

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

21 vaka Adan Hastanesi'nde, 6 vaka Farwaniya Hastanesi'nde, 1 vaka Amiri Hastanesi'nde, 11 vaka Mübarek Hastanesi'nde ve 4 vaka Jaber Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

"DURUMLARINI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, yaralıların durumlarının yakından takip edildiğini ve gerekli tüm ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak için ilgili hastaneler ve yetkililerle koordinasyon sağlandığını açıkladı.

EKİPLER ALEVLERİ GÜÇLÜKLE SÖNDÜRDÜ

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını uzun uğraşların ardından söndürdü. Sivil savunma ve sağlık ekipleri ise 11 kişiyi kurtardı.

"CAN KAYIPLARININ ÇOĞU DUMAN KAYNAKLI"

Yetkililer, can kayıplarının çoğunun dumandan etkilenme sonucu meydana geldiğini belirterek yangının çıkış nedeninin araştırıldığını ifade etti.

"YANAN BİNADA YABANCI İŞÇİLER VAR"

Yerel medyada yer alan ancak resmi makamlar tarafından teyit edilmemiş haberlerde ise yangının çıktığı binada çok sayıda yabancı uyruklu işçinin olduğu öne sürüldü.

Haberler.com / Eymen Dursun - Dünya

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Yorumlar (7)

öncevatan:

Allah rahmet eylesin, yanarak ölmek, söylemesi bile acı verici.

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Özcan Özcan:

KADERİ YAZAN ALLAH DEMİ ( SİZLERE GÖRE )? .KULUNU YANARAK ÖLDÜRMEK İSTEMİŞ SÖYLEMESİ BİLE ACI VERİCİ DEMİŞSİN ALLAHIN İŞİNE KARŞI ÇIKMIŞ OLUYORSUN.

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Sihirbazın Çırağı:

Her zaman olduğu gibi depremleri "hşş alo sakin ol" diye konuşabilen evliyalar bu insanlar yanarken onları sadece seyretmeyi tercih ettiler. Evliyaların tanrısı da onlarla birlikte izlediler. Evliyaların koruyucusu olan melekler de müdahale etmedi. Hatta evliyalar, melekler ve tanrıları müdahale etmemesine rağmen onları cinler ve demonlar da sadece izledi. Vergi alan devletleri de sadece izledi tıpkı depremde zorunlu sigorta ödemelerine rağmen yüz binleri göçük altında bırakanlar gibi.

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ahmet kasap:

SİZ FİLİSTİN VE GAZZEDEKİLERİ GÖRMEZDEN GELİRSENİZ BU GÜNLERİ DAHA ÇOK ARARSINIZ

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Özcan Özcan:

KUVEYT - BEN KUVEYTLİYİM BENİM FİLİSTİN DİYE BİR DAVAM YOK.

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suleyman altıntaş:

Milli yas ilan edelim böyle kuru kuru olmaz.

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Turgay Karaderi:

ALLAH RAHMET EYLESiN, YARALILARA DA SiFA VERSiN

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