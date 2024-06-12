Kuveyt'teki bir binada çıkan yangında 39 kişi yanarak can verdi

Kuveyt'in Mangaf bölgesindeki bir binada sebebi henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İlk belirlemelere göre olayda en az 39 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı, bazıları ağır olmak üzere 43 kişiden fazla yaralının olduğunu bildirdi.

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

21 vaka Adan Hastanesi'nde, 6 vaka Farwaniya Hastanesi'nde, 1 vaka Amiri Hastanesi'nde, 11 vaka Mübarek Hastanesi'nde ve 4 vaka Jaber Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

"DURUMLARINI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, yaralıların durumlarının yakından takip edildiğini ve gerekli tüm ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak için ilgili hastaneler ve yetkililerle koordinasyon sağlandığını açıkladı.

EKİPLER ALEVLERİ GÜÇLÜKLE SÖNDÜRDÜ

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını uzun uğraşların ardından söndürdü. Sivil savunma ve sağlık ekipleri ise 11 kişiyi kurtardı.

"CAN KAYIPLARININ ÇOĞU DUMAN KAYNAKLI"

Yetkililer, can kayıplarının çoğunun dumandan etkilenme sonucu meydana geldiğini belirterek yangının çıkış nedeninin araştırıldığını ifade etti.

"YANAN BİNADA YABANCI İŞÇİLER VAR"

Yerel medyada yer alan ancak resmi makamlar tarafından teyit edilmemiş haberlerde ise yangının çıktığı binada çok sayıda yabancı uyruklu işçinin olduğu öne sürüldü.