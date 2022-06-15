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Kutsal mekanda cinsel içerikli video çekip bir de sosyal medyada yayınladılar

Haberler.com - Zehra Yaşık - Dünya
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Kutsal mekanda cinsel içerikli video çekip bir de sosyal medyada yayınladılar

Cinsel içerikli video ve film çekiminin yasak olduğu Tayland'da bir çift, kamp alanında satmak üzere cinsel içerikli video çekti. Polis, görüntüleri sosyal medyada yayınlayan çiftin peşine düştü.

Tayland'da kutsal yerleri ziyaret eden bazı turistler mekanın maneviyatına ters saygısız hareketlerde bulunuyor. Bir çift video ve fotoğraf çekimin yasak olduğu kamp alanında cinsel ilişkiye girdi, yetmedi bir de o anları kayda alıp yayınladı.

Kutsal mekanda cinsel içerikli video çekip bir de sosyal medyada yayınladılar

Video çekerken çıkardıkları sesle tapınakların bulunduğu kamp alanındaki diğer insanları da rahatsız eden çiftin dört dakika süren videosu sosyal medya platformlarında paylaşılmaya başlayınca polis, çiftin yakalanması için çalışma başlattı.

Kutsal mekanda cinsel içerikli video çekip bir de sosyal medyada yayınladılar

Emniyet yetkilileri, çocuklu ailelerin de bulunduğu kampta ilişkiye giren çiftin bölgenin imajına zarar verdiğini ve polisin çifti yakalamak için gerekli tüm adımları attığını söyledi.

Kutsal mekanda cinsel içerikli video çekip bir de sosyal medyada yayınladılar

Turizm müdürü Pongtep Malachasing, yaptığı açıklamada çiftin davranışının kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve yakalanmaları için polisle koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Çift yakalanırsa üç yıl hapis veya ağır para cezası alacak.

Kutsal mekanda cinsel içerikli video çekip bir de sosyal medyada yayınladılar

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Dünya

Tayland Cinsellik Dünya Haberler

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