Kutsal mekanda cinsel içerikli video çekip bir de sosyal medyada yayınladılar

Tayland'da kutsal yerleri ziyaret eden bazı turistler mekanın maneviyatına ters saygısız hareketlerde bulunuyor. Bir çift video ve fotoğraf çekimin yasak olduğu kamp alanında cinsel ilişkiye girdi, yetmedi bir de o anları kayda alıp yayınladı.

Video çekerken çıkardıkları sesle tapınakların bulunduğu kamp alanındaki diğer insanları da rahatsız eden çiftin dört dakika süren videosu sosyal medya platformlarında paylaşılmaya başlayınca polis, çiftin yakalanması için çalışma başlattı.

Emniyet yetkilileri, çocuklu ailelerin de bulunduğu kampta ilişkiye giren çiftin bölgenin imajına zarar verdiğini ve polisin çifti yakalamak için gerekli tüm adımları attığını söyledi.

Turizm müdürü Pongtep Malachasing, yaptığı açıklamada çiftin davranışının kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve yakalanmaları için polisle koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Çift yakalanırsa üç yıl hapis veya ağır para cezası alacak.