Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya'da

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya'da
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Helsinki’de Finlandiya İslam Cemaatini ve Türk vatandaşlarını ziyaret etti. Tatar Türkleriyle bir araya gelen Kurtulmuş, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

KURTULMUŞ, FİNLANDİYA İSLAM CEMAATİNİ ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaretler dolayısıyla bulunduğu Helsinki'de Finlandiya İslam Cemaatini ziyaret etti. Kurtulmuş, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ziyarete ilişkin, "Bir asrı aşkın süredir kimliklerini, inançlarını ve kültürel miraslarını muhafaza eden Tatar Türkleriyle bir araya gelmekten memnuniyet duydum" ifadelerini kullandı.

KURTULMUŞ, TÜRK VATANDAŞLARIYLA BULUŞTU

Kurtulmuş, Finlandiya'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla da bir araya geldi. Kurtulmuş, görüşmeye ilişkin, "Gönülleri daima Türkiye ile atan vatandaşlarımızın birlik ve beraberlik şuuru, milletimizin sınırları aşan en büyük zenginliğidir. Türkiye ile Finlandiya arasındaki dostluk ve iş birliğine katkı sunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

KURTULMUŞ, HELSİNKİ BÜYÜKELÇİSİ ÇAKAR İLE BİR ARAYA GELDİ

Kurtulmuş, Finlandiya'daki resmi temaslar kapsamında Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek Büyükelçi Deniz Çakar'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kurtulmuş, görev yapan personele çalışmalarında üstün başarılar da diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel'i ihraç edecek

Kılıçdaroğlu Özel'in kalemini kırdı! Tarih bile konuşulmaya başlandı
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın

CHP'li 111 vekilden ortak bildiri! Kılıçdaroğlu'na bir çağrıları var
İran'ın resti Trump'ı korkuttu: İsrail Lübnan'a asker göndermeyecek

İran'ın resti Trump'ı fena korkuttu: Hepsi yoldan geri çevrildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, İsrail'in kuzeyinde yaşayanlara tahliye uyarısında bulundu

İran, açık konum verip uyardı: Tahliye edin, vuracağız
Celali isyanlarının izleri Bayburt'ta: 3 bin kişinin kellesinden kule yapılmış

Tarihi değiştiren karargah! 3 bin kişinin kellesinden yapılmış
Netanyahu Trump’a rest çekerek Lübnan’a saldırıların devam edeceğini duyurdu

Müttefikler arasında Lübnan çatlağı: Netanyahu, Trump'a rest çekti
Goce Sedloski'den Türkiye'ye övgü dolu sözler

Türkiye için neler dedi neler
Selena Gomez, yetişkin içerikli filmde oynamak için sabırsızlanıyor

+18 filmde rol almak için sabırsızlanıyor

Altında 8 bin TL için tarih verildi

Altında 8 bin TL için tarih verildi
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı

Belediye AK Parti'ye geçti, ortalık karıştı