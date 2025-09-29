Haberler

Küresel Sumud Filosu'ndaki Johnny M Teknesinin Tahliyesi Türkiye'nin Koordinasyonuyla Gerçekleşti

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu'ndaki Johnny M adlı tekne su alarak arızalandı. Türkiye'nin koordinasyonuyla yolcular tahliye edildi.

KÜRESEL Sumud Filosu'ndaki 'Johnny M' adlı teknenin su alarak arızalanması üzerine yolcularının, Türkiye'nin koordinasyonuyla tahliye edildiği bildirildi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu'ndaki 'Johnny M' adlı teknenin su alarak arızalanıp yardım çağrısında bulunması üzerine yolcuları, Türkiye'nin koordinasyonuyla tahliye edildi. Küresel Sumud Filosu'nun, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tahliye sürecinde Türk hükümetinin hızlı koordinasyonu ve Türk Kızılay'ın sahadaki katkıları sayesinde operasyonun sorunsuz yürütüldüğü kaydedildi. Açıklamada yetkililer, Türk hükümetine ve Türk Kızılay'a teşekkür ettiklerini de belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
