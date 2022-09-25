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Küçük çocuğun cinsel organı için ultrason isteyen doktorlar, görülmemiş bir vaka ile karşılaştı

Dünya Haberleri

Küçük çocuğun cinsel organı için ultrason isteyen doktorlar, görülmemiş bir vaka ile karşılaştı

Çin'de idrar yapmama şikayetiyle hastaneye başvuran 11 yaşındaki çocuk için ultrason isteyen doktorlar, çocuğun cinsel organının içerisinde 8 santimlik akupunktur iğnesiyle karşılaştılar. Küçük çocuk, iğneyi sıkıldığı için kendisinin soktuğunu itiraf etti.

Çin'de yaşayan 11 yaşındaki çocuk, idrar yapamamasının ardından ailesiyle birlikte Çin'in merkezindeki Jiangxi Eyaletindeki Jiangxi Çocuk Hastanesi'ne başvurdu. Elle muayenede çocuğun problemini anlayamayan doktorlar, çocuk için ultrason istedi.

Küçük çocuğun cinsel organı için ultrasonun isteyen doktorlar, görülmemiş bir vaka ile karşılaştı

ULTRASONDA HER ŞEY ÇIKTI

Kısa süre içerisinde çekilen ultrasonda daha önce eşine ve benzerine rastlanmayan bir olayla karşılaşıldı. Çünkü çocuğun cinsel organının iç kısmında 8 santimetre büyüklüğünde akupunktur iğnesi tespit edildi.

Küçük çocuğun cinsel organı için ultrasonun isteyen doktorlar, görülmemiş bir vaka ile karşılaştı

SIKILDIĞI İÇİN SOKMUŞ

Doktorlar tarafından konuşturulan çocuk, iğneyi sıkıldığı için kendi kendine cinsel organına soktuğunu belirtti. İğne, doktorlar tarafından gerçekleştirilen başarılı müdahalenin ardından çocuğun cinsel organından çıkarıldı.

Küçük çocuğun cinsel organı için ultrasonun isteyen doktorlar, görülmemiş bir vaka ile karşılaştı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Dünya Haberler

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