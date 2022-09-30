Kucaklama terapisti kadının bir gecede kazandığı para dudak uçuklattı, itirafı daha bomba

Sosyal medya hesabından kucaklama terapisti olduğu duyuran Missy Robinson, bir gecede 1300 dolar kazandığını açıkladı. 43 yaşındaki kadının yaptığı itiraf ise daha da dikkat çekti. Robinson bazı erkeklerin terapi sırasında kendisinden etkilendiğini hissettiğini ancak bunu asla cinsel olarak algılamadığını dile getirdi.

Avustralya'da yaşayan Missy Robinson adlı kadının mesleği, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Daha önce eşine rastlanmayan bir mesleğe sahip olan Robinson hem kazandığı para hem de yaptığı itirafla hayli ilgi çekti.

KUCAKLAMA TERAPİSTİ OLARAK ÇALIŞIYOR

Kendisini "Kucaklama veya sarılma" terapisti olarak tanımlayan Missy Robinson, aynı diğer kliniklerde olduğu gibi randevu ile çalışıyor ve kendisine sarılmak isteyen kişileri kliniğinde ağırlıyor. 43 yaşındaki kadın, kucaklama seansı karşılığında gecelik 1300 dolar kazandığını belirtti.

İTİRAFI DAHA BOMBA

Ancak Robinson'un kazandığı paradan daha çok, yaptığı itiraf dikkat çok konuşuldu. Robinson bazı erkeklerin terapi sırasında kendisinden etkilendiğini hissettiğini ancak bunu asla cinsel olarak algılamadığını dile getirdi.