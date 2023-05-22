Kriz geçiren hastanın yanlışlıkla yuttuğu takma diş ciğerine saplandı
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ABD'de ismi açıklanmayan 22 yaşındaki bir adam, geçirdiği epilepsi nöbetinin ardından yaşadığı sorunlar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ölümden dönen genç adamın hastanede çekilen röntgen görüntülerinde, takma gümüş dişlerinin ciğerine saplandığı fark edildi. Doktorların bile şaşıp kaldığı olayda hasta, uygulanan tedavinin ardından taburcu edildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Wisconsin eyaletinde yaşayan epilepsi hastası genç adam, geçirdiği nöbetin ardından baş gösteren ağır öksürük ve hırıltı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. 22 yaşındaki adamın çekilen röntgeninde akciğer hava yolunda sıkışmış yaklaşık 4 santimlik takma diş bulunduğu fark edildi.
Doktorlar, hızla bronoskopi yaparak esnek bir tüp yardımıyla sahte dişi çıkardı. Operasyon sırasında bronkospazm (akciğer hava yolundaki kasların sıkışması) yaşayan adam, uygulanan steroit tedavisinin ardından taburcu edildi.