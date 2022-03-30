Kremlin'den İstanbul'daki müzakerelerle ilgili açıklama! Kırım konusunda kapıyı kapattılar

Ukrayna ile süren müzakereler hakkında Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Dün İstanbul'da gerçekleştirilen tarihi görüşmeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov şu ifadeleri kullandı;

"Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinsky, Ukrayna heyetiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerin sonuçlarını Putin'e bildirdi ve bugün medyaya yeni açıklamalar yapacak.

"UKRAYNA TALEPLERİNİ KAĞIDA DÖKMEYE BAŞLADI"

Kırım Rusya'nın bir parçasıdır ve Rus anayasası Rusya'nın bölgelerinin kaderinin tartışılmaya açılmasını imkansız kılar. Ukrayna taleplerini kağıda dökmeye başladı, spesifik olmaları olumlu.

"MÜZAKERELERDE CİDDİ ATILIM GÖRMEDİK, YAPILACAK ÇOK İŞ VAR"

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde ciddi atılım görmedik, daha yapılacak çok iş var. Rus doğalgazının ruble cinsinden ödenmesine yönelik yeni mekanizma 31 Mart'ta yürürlüğe girmeyecek, süreç zaman alacak.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov.

KADİROV'UN TEKLİFİNE RED

Kremlin, Çeçen lider Ramazan Kadirov'un "müzakereleri bırakıp Ukrayna'da sonuna kadar gitme" önerisini reddetti. Peskov "Yeni bir Stalingrad takvimde yok ve olmamalı, burada duygulara yer yok" dedi.

STALINGRAD MUHAREBESİ NEDİR?

Stalingrad Savaşı, II. Dünya Savaşı'nın Doğu Cephesi'nde, Mihver ordularıyla Kızıl Ordu arasında, Stalingrad kenti için yapılan savaştır. Hemen hemen tüm tarihçiler tarafından II. Dünya Savaşı'nın kesin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. Bu savaş, tarafların tüm güç ve azimlerini ortaya koydukları, kıran kırana süren ve sonuçta, toplam kayıpların neredeyse iki milyona ulaşmasıyla askeri tarihin en kanlı savaşları arasında yer almaktadır.