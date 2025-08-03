Krasheninnikov Yanardağı 500 yıl sonra faaliyete geçti

Krasheninnikov Yanardağı 500 yıl sonra faaliyete geçti
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Krasheninnikov Yanardağı 500 yıl sonra faaliyete geçti
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Rusya'daki Krasheninnikov Yanardağı, Kamçatka bölgesinde meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem sonrası faaliyete geçti. Yaklaşık 500 yıl sonra ilk kez büyük bir patlamanın yaşandığı Krasheninnikov Yanardağı'nda kaydedilen görüntüler bilim dünyasında da büyük ses getirdi.

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'ndaki Krasheninnikov Yanardağı, bölgede meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında faaliyete geçti. Yanardağda yaklaşık 500 yıl sonra ilk kez büyük bir patlama yaşandı.

BİLİM DÜNYASI ŞAŞKIN

Sabah saatlerinde Krasheninnikov Yanardağı'nda meydana gelen patlama, bilim dünyasında da şaşkınlıkla karşılandı ve bölgedeki yerleşim yerleri için önlemler alındı.

Krasheninnikov Yanardağı 500 yıl sonra faaliyete geçti

HAVA YOLU SEFERLERİ ETKİLENEBİLİR

Patlamanın ardından yanardağdan çıkan volkanik dumanların yüksek irtifaya ulaştığı tespit edildi. Bu durumun özellikle bölgedeki hava yolu seferlerini etkileyebileceği uyarısı yapıldı. Patlamanın ardından açıklamalarda bulunan yetkililer şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybı olmadığını açıkladı.

Krasheninnikov Yanardağı 500 yıl sonra faaliyete geçti

NE OLMUŞTU?

Çarşamba günü yerel saatle 11:25'te Rusya'nın doğusunda 8.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Pasifik Okyanusu kıyısındaki yerleşim alanlarında büyük bir endişeye yol açtı. Endonezya'nın Sumatra adasında 2004 yılında ve Japonya'da 2011 yılında yaşanan tsunamileri hatırlayan milyonlarca kişi tahliye edildi. Ancak bu kez tsunami, yalnızca maddi hasar ve hafif yaralanmalara yol açarak beklendiği kadar yıkıcı olmadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Büyük depremlerde yer kabuğu altında çökme ve basınç oluşur sonuç olarak balon misali zayıf noktada patlama olur Ne var şaşıracak

Yorum Beğen142
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıMurat Çetiner:

Bilinen en derin çukur Mariana 11 İnsanoğlunun kazdığı 12 13B 20B 40B X

yanıt39
yanıt3
Haber YorumlarıSadi:

Bu yanardağ diğer pasif haldeki yanardağları harekete geçirebilir

Yorum Beğen105
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıMurat Gozudok:

Kıyamet yakındır ya ümmeti muhammed

Yorum Beğen77
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

Allah in varlığının sırları böyle gizemli yerlerde saklıdır kim bilir gece olunca orda cinler hayaletler uzaylılar neler yapıyor kamera koymak lazım böyle issiz yerlere zaten rüsyada madenciler yerin altında bir kuyu buldular onun içinde ağlayan bağıran imdaaat diye bağıran insanların seslerini buldular şuan devletleri oraya girişleri yasaklamış ve herkes cehennem kuyusu diyor YouTube ta var videosu sesler

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme58
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Acar:

Ben Odin'in yaptığını iddia ediyorum. İkimizde ispatlayamıyoruz sonuçta.

yanıt18
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Haber YorumlarıDeniz:

Umarim cocuklara da anlatmiyorsundur bu masallari..

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Haber Yorumlarıisa yatar:

Dayı sen ne anlatıyon!

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Haber Yorumlarımurat teoman kılıç:

Sen tam bir grizekalisin":))))

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Haber YorumlarıKARAYEL:

YouTube ile yatip YouTube ile kalkarsan kafayı bu arkadaş gibi bozarsın.

yanıt1
yanıt0
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