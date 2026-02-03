Haberler

Kraliyet ailesinde Epstein depremi: Kızı Prens Andrew'u sildi
Güncelleme:
İngiliz Kraliyet Ailesi'nde Jeffrey Epstein skandalı yeni bir aile krizine sebep oldu. Prenses Eugenie'nin, Epstein ile ilişkisi sebebiyle eleştirilen babası Prens Andrew ile tüm iletişimini kestiği ortaya çıktı. İddialara göre, 35 yaşındaki Eugenie, babasıyla artık konuşmuyor ve Noel'de onu ziyaret etmedi. Andrew, çocuk istismarcısı Epstein ile olan ilişkisi nedeniyle kamuoyunun tepkisini çekiyor ve bu skandal sonrasında prenslik ve dükalık unvanları elinden alındı.

  • Prenses Eugenie, babası Prens Andrew ile tüm iletişimini kesti.
  • Prens Andrew'un Ekim ayında prenslik ve dükalık unvanları elinden alındı.
  • Prens Andrew, Ekim ayında Windsor'daki Royal Lodge'dan çıkarıldı ve daha küçük bir konuta taşındı.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nde Jeffrey Epstein skandalı yeni bir aile krizine yol açtı. Prenses Eugenie'nin, Epstein ile ilişkisi nedeniyle yıllardır eleştirilen babası Prens Andrew ile tüm iletişimini kestiği iddia edildi.

İddialara göre 35 yaşındaki Eugenie, babasıyla artık hiç konuşmuyor ve Noel döneminde kendi ailesiyle birlikte Andrew'u ziyaret etmedi. Eski York Dükü Andrew'un, kızının bu tavrı nedeniyle psikolojik olarak yıkıldığı söyleniyor.

İngiliz basınına konuşan bir kaynak, durumu şu sözlerle özetledi:

"Ortada hiçbir temas yok. Eugenie babasını tamamen hayatından çıkardı."

Andrew, çocuk istismarcısı Jeffrey Epstein ile olan ilişkisi nedeniyle uzun süredir kamuoyunun tepkisini çekiyor. Bu skandalın ardından Ekim ayında prenslik ve dükalık unvanları elinden alındı. Aynı dönemde Kraliyet Ailesi içindeki konumu da ciddi şekilde zayıfladı.

Noel'de Andrew'un iki kızı Beatrice ve Eugenie, kraliyet ailesiyle birlikte Sandringham'da bulunurken babaları bu programa dahil edilmedi. Bu durum, aile içindeki kopuşun artık gizlenmediğini gösterdi.

Kaynaklara göre kardeşler arasında da net bir fark var. Prenses Beatrice, babasıyla bağlarını tamamen koparmamaya çalışıyor. Ancak Eugenie'nin böyle bir çabası yok. Genç prensesin, babasının Epstein mağdurlarından özür dilemeyi reddetmesine çok sert tepki gösterdiği ifade ediliyor.

Eugenie, aynı zamanda insan ticareti ve cinsel sömürüyle mücadele eden bir yardım kuruluşunun kurucusu. Bu nedenle babasının geçmişi ve sessizliği, onun için kabul edilemez bir noktaya gelmiş durumda.

Öte yandan Andrew'un hayatındaki düşüş sadece aileyle sınırlı değil. Ekim ayında Windsor'daki Royal Lodge'dan çıkarıldı ve daha küçük bir konuta taşınmak zorunda kaldı. Saray kaynakları, Andrew'un geçici olarak Sandringham'da kalacağını belirtiyor.

Andrew'un eşyalarının Windsor'daki evden kamyonlarla taşındığı da geçtiğimiz günlerde basına yansıdı.

Tüm bu gelişmelere rağmen Prens Andrew, Epstein ile ilgili suçlamalar konusunda herhangi bir suçu olduğunu reddetmeye devam ediyor.

Abdullah Teymur
