Kraliyet ailesinde deprem: Hizmetindeyim, benimle evlen

Güncelleme:
Yeni yayımlanan Epstein dosyalarında, Prens Andrew'un eski eşi Sarah Ferguson'ın 2010 yılında Jeffrey Epstein'a "Hizmetindeyim, benimle evlen" ifadelerini içeren bir e-posta gönderdiğinin ortaya çıkması, kraliyet ailesiyle Epstein arasındaki ilişkileri yeniden tartışmaya açtı.

  • Sarah Ferguson, 2010 yılında Jeffrey Epstein'a gönderdiği bir e-postada 'Hizmetindeyim, benimle evlen' ifadelerini kullandı.
  • Sarah Ferguson ile Jeffrey Epstein arasındaki yazışmalar yıllara yayılmış ve bazı mesajlarda Ferguson'un Epstein'a teşekkür ettiği, maddi ve kişisel destekten söz ettiği görülüyor.
  • Jeffrey Epstein, 2008 yılında çocuk istismarı suçundan hüküm giymesine rağmen, Sarah Ferguson gibi üst düzey çevrelerle ilişkisini sürdürdü.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanan yeni Jeffrey Epstein dosyaları, İngiliz Kraliyet Ailesi'ni yeniden tartışmaların merkezine taşıdı. Belgelerde, Prens Andrew'un eski eşi York Düşesi Sarah Ferguson'ın, cinsel suçlardan hüküm giymiş Epstein'a gönderdiği e-posta büyük tepki çekti.

"BENİMLE EVLEN"

Dosyalara giren yazışmalara göre Sarah Ferguson, 2010 yılında Epstein'a gönderdiği bir e-postada "Hizmetindeyim, benimle evlen" ifadelerini kullandı. Mesajda Epstein'a yönelik övgü dolu sözler yer alırken, yazışmanın samimi ve kişisel tonu dikkat çekti.

YAZIŞMALAR YILLARA YAYILMIŞ

Ortaya çıkan belgeler, Ferguson ile Epstein arasındaki temasın tek seferlik olmadığını, yazışmaların yıllara yayıldığını ortaya koyuyor. Bazı mesajlarda Ferguson'un Epstein'a teşekkür ettiği, maddi ve kişisel destekten söz ettiği, hatta ailesine dair detaylara yer verdiği görülüyor.

HÜKÜM GİYMESİNE RAĞMEN DEVAM ETMİŞLER

Skandal yazışmalar, Epstein'ın 2008 yılında çocuk istismarı suçundan hüküm giymesine rağmen, üst düzey çevrelerle ilişkisini sürdürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Ferguson'un bu dönemde Epstein ile temas halinde olması, kamuoyunda "nasıl bu kadar yakın bir ilişki sürdürülebildi?" sorusunu gündeme getirdi.

İDDİALARI REDDETTİLER AMA...

Sarah Ferguson cephesinden daha önce yapılan açıklamalarda, bazı mesajların baskı ve hukuki kaygılar altında yazıldığı savunulmuştu. Ancak "evlenme" ifadesinin yer aldığı e-posta, bu savunmaların yeterli bulunmamasına neden oldu. İngiliz basınında yorumcular, yazışmaların kraliyet ailesinin itibarına ciddi zarar verdiğini belirtti.

PRENSİN FOTOĞRAFLARI DA GÜNDEM YARATMIŞTI

Prens Andrew'un Epstein dosyalarında yer alan fotoğrafları da yeniden gündeme gelmişti. Belgelerde, Prens Andrew'un Jeffrey Epstein ile farklı dönemlerde birlikte görüntülendiği kareler bulunuyor. Bu fotoğraflar, Andrew'un Epstein ile ilişkisini uzun süre inkâr etmesine rağmen, kamuoyunda ciddi soru işaretleri doğurmuştu. Özellikle Virginia Giuffre'nin iddiaları sonrası ortaya çıkan görüntüler, İngiliz kamuoyunda Prens Andrew'un kraliyet görevlerinden çekilmesine giden sürecin en önemli kanıtları arasında gösterilmişti.

Erdem Aksoy
