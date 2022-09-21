Kraliçe'nin cenaze törenine ilişkin olaylar bitmiyor! Liderler otobüse bindirilmeden önce bilet kontrolünden geçtiler

Kraliçe'nin 19 Eylül'de gerçekleşen cenaze törenine ilişkin yankılar devam ediyor. Dünya liderlerinin toplu şekilde otobüse bindirildikten sonra tören alanına götürülmesi konuşulurken yeni görüntüler yeni skandala sebep oldu. Liderler otobüslere bindirilmeden önce bilet kontrolünden geçti. O anlar oradaki kişiler tarafından kaydedildi.

Kraliçe 2.Elizabeth'in cenaze töreni 19 Eylül'de gerçekleşti.2000'in üzerinde davetlinin katıldığı cenazeye ABD Başkanı Biden dışındaki liderler otobüslerle gitti. Bu çifte standart Dünya'da tartışmalara yol açarken yeni çıkan görüntülerde oldukça ilginç gözüküyor.

LİDERLERE BİLET KONTROLÜ YAPTILAR

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılan devlet liderleri otobüsün kalkmasını bekledi. O anlar kameraya yansıdı. Devlet liderlerine görevliler tarafından otobüse binmeden önce bilet kontrolü yapılması dikkat çekti. O anların kayıt altına alınması ve yayınlanması da bir başka şaşkınlık yaratan hareket oldu.

BIDEN'A AYRICALIK TANINMIŞTI

Kraliyet kaynakları, cenazeye gelecek liderlerin özet jet kullanmamasını istemişti. Kalabalık nedeniyle alınacak tedbirler arasında liderlerin cenazeye özel zırhlı araçlarla değil de otobüslerle götürüleceği açıklanmıştı. Tüm liderler cenaze töreninin yapılacağı Westminister Kilisesi'ne otobüslerle giderken sadece ABD Başkanı Joe Biden ve eşi, diğerlerinin aksine alana şahsi araba ile geldi.