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Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü bilen ünlü kahin Nostradamus'un 2022 kehanetleri duyanları huzursuz etti

Dünya Haberleri

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü bilen ünlü kahin Nostradamus'un 2022 kehanetleri duyanları huzursuz etti

Astrolojiden faydalanarak kehanetlerinde kesin zamanlama verileri kullanan ilk kahin Nostradamus, öngörüleriyle yeniden gündemde. Fransız astrolog, 1555'te yayınlanan Les Prophéties adlı kitabında, Rusya-Ukrayna savaşı ve Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü önceden öngörmesiyle dikkatleri yine üzerine çekti. Peki ünlü kahinin 2022 kehanetlerinde neler var? İşte cevabı.

Michel de Nostredame veya bilinen adıyla Nostradamus, 1500'lü yılların başında Fransa'da yaşamış olan bir doktor ve astrologtu. Nostradamus'un ünlü olmasının nedeni ise çeşitli tarihi olayları önceden anlattığı iddia edilen şiirsel dörtlükleridir. Bunları da 'Kehanetler' isimli bir kitapta yayınlamıştır. Nostradamus o kadar çok şey yazdı ki, bu anlatıları kulaktan kulağa yıllar içinde yayıldı. İddialar ve hayal gücünün yardımıyla, birçok insan Nostradamus'un, 16 yüzyılın ortalarından beridir neredeyse her önemli olayı bildiğini ileri sürdü.

Çernobil faciası, Hitler'in yükselişini ve 11 Eylül saldırıları gibi çok sayıda önemli gelişmeyi doğru tahmin ettiği söylenen Nostradamus'un 2022 kehanetleri Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle yeniden gündeme geldi. Ünlü kahinin 2022 yılı kehanetleri iklim krizi, savaş, dünyaca ünlü bir liderin ölümü ve gıda krizini kapsıyordu.

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü bilen ünlü kahin Nostradamus'un 2022 kehanetleri duyanları huzursuz etti

Kahin Nostradamus'un 2022 yılındaki kehaneti iklim kriziyle ilişkilendirildi. Öyle ki "Baş güneş gibi parıldayan denizi kavuracak. Karadeniz'in yaşayan balıkları hemen hemen kaynayacak. Rodos ve Cenova yarı aç olacak. Onları kesmek için yerel halk çok çalışacak" ifadeleri duyanları ürkütmeye yetti.

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü bilen ünlü kahin Nostradamus'un 2022 kehanetleri duyanları huzursuz etti

2022 yılı için Nostradamus, bir kralın öleceğini ifade eden "İlk karakter aniden ölecek ve krallığına başkası gelecek" kehanetinde bulunmuştu. Kraliçe 2. Elizabeth'in 8 Eylül 2022 tarihinde ölümü bu kehanetin gerçekleştiği şeklinde yorumlandı.

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü bilen ünlü kahin Nostradamus'un 2022 kehanetleri duyanları huzursuz etti

Ünlü kahinin en dikkat çeken kehaneti ise 3. Dünya Savaşı vurgusuydu. Rusya- Ukrayna savaşının başlaması kehanetin yalnızca başlangıç olduğu yönünde yorumlar var. Kahinin "Mavi kafa beyaz kafaya zarar verecek. Fransa her ikisiyle de mücadele edecek" sözleriyle Fransa'nın işgalini de öngördüğü ileri sürüldü.

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Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Dünya

Kraliçe 2. Elizabeth Nostradamus Ukrayna Rusya Komik - İlginç Dünya Haberler

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