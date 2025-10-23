Haberler

Kral Charles ve Papa Leo'dan Tarihi Görüşme

Kral Charles ve Papa Leo'dan Tarihi Görüşme
Güncelleme:
İngiltere Kralı 3'üncü Charles ve Kraliçe Camilla, Vatikan'da Papa 14'üncü Leo ile bir araya gelerek tarihi bir dua etkinliği gerçekleştirdi. İki lider arasındaki bu buluşma, yaklaşık 500 yıl sonra gerçekleşen ilk dini etkinlik olmasıyla dikkat çekti.

İNGİLTERE Kralı 3'üncü Charles ve eşi Kraliçe Camilla, Papa 14'üncü Leo ile görüşmek üzere Vatikan'a gitti.

İngiltere Kralı 3'üncü Charles ve eşi Kraliçe Camilla, Vatikan'a resmi ziyarette bulunarak, Papa 14'üncü Leo ile bir araya geldi. Charles ve Papa Sistine Şapeli'nde birlikte dua etti. Yaklaşık 500 yıl sonra İngiliz kralı ile papanın aynı çatı altında dua etmesi, bir ilk olarak tarihe geçti.

Papa 14'üncü Leo, Kral Charles'a Roma'daki St. Paul Bazilikası'nda özel bir ahşap koltuk hediye edecek. Bazilikanın altar kısmının arkasında yer alacak koltuk, sadece Britanya kralları tarafından kullanılabilecek. Kralın armasını ve Hristiyanlar arasında birlik çağrısı anlamına gelen Latince 'Ut unum sint' (Bir olsunlar) yazısını taşıyacak. Papa Leo, Kral Charles'a ayrıca 'Kraliyet Kardeşi' ünvanı verecek.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kral Charles'ın ise Papa Leo'ya, Windsor Kalesi'nde bulunan Aziz George Şapeli'nin 'Papaz Kardeşi' ünvanını ve 'Şövalye Büyük Haç' ünvanını vereceği bildirildi. Kral Charles, son 3 papa ile daha önce görüştü ancak birlikte dua ettikleri bir tören olmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
