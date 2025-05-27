Kral Charles, Kanada'da Taht Konuşması Yapacak

İNGİLTERE Kralı Charles, Kanada'da parlamento açılış konuşması olan 'taht konuşmasını' gerçekleştirecek.

İngiltere Kralı Charles'ın, tahta çıkışının ardından ilk kez Kanada'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi. Eşi Kraliçe Camilla ile Kanada'nın başkenti Ottawa'ya giden Charles, Kanada parlamentosunun 45'inci yasama dönemini açacak olan 'taht konuşmasını gerçekleştirecek.

Bu, Kral Charles'ın prenslik döneminden bu yana Kanada'ya yaptığı 20'nci ziyaret olacak.