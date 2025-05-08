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Kosmos 482 düşüşe geçti! Riskli ülkeler arasında Türkiye de var

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1972 yılında Venüs'e gitmek üzere fırlatılan ancak Dünya yörüngesinde kalan Sovyet uzay aracı Kosmos 482, 500 kiloluk parçasıyla yeryüzüne düşmeye hazırlanıyor. Rus yetkililer, 14 Mayıs'a kadar düşmesi beklenen modülün saatte 242 kilometre hızla düşeceği bölgeler arasında Mısır, Suriye, Türkiye ve Azerbaycan'ın bulunduğunu aktarıyor.

1972 yılında Baykonur Uzay Üssü'nden uzaya fırlatılan Kosmos 482 o yıllarda Ruslar tarafından ABD'ye karşı yapılan uzay yarışı için Venüs'e gönderilmek istendi. Teknik bir hata sonucu rotasından ayrılan ve Dünya yörüngesinde takılı kalan Kosmos 482'nin 14 Mayıs'a kadar düşeceği bildirildi. BBC Rusça'ya konuşan bir uzman, aracın yerleşim bölgelerine düşme riski bulunduğunu söyledi.

DÜNYA YÖRÜNGESİNDE TAKILI KALDI

Fırlatmanın ilk aşamaları beklendiği gibi gitse de yörüngeden çıkarken çalışması gereken roketteki ek güç bloğu çalışmadı ve Kosmos 482 Dünya yörüngesinde adeta takılı kaldı. O dönemlerde Sovyetler başarısız uzay denemeleri için Kosmos adını kullanıp sadece numaralarda değişiklik yapıyordu. NASA'ya göre Kosmos 482 dört parçaya ayrıldı ve ikisi dünyanın hemen alt yörüngesinde kaldı, diğer parçalar ise atmosferde yandı.

Kosmos 482 düşüşe geçti! Riskli ülkeler arasında Türkiye de var

UZAY ARACI 4 PARÇAYA AYRILDI

NASA'nın internet sitesine göre uzay aracı dört parçaya ayrıldı. İkisi dünya yörüngesinin alt kısımlarında kalırken, diğer ikisi 48 saat içinde atmosferde yandı.

PARÇALARIN AĞIRLIĞI 500 KİLOGRAM

Uzay konularında yayın yapan popüler Telegram kanalının yöneticisi Georgi Trişkin "Titanyum yakıt tanklarının parçaları birkaç gün içinde yörüngeden çıkıp Yeni Zelanda'ya düştü" değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, yine NASA verilerine göre Kosmos 482'nin kalan parçalarının ağırlığı yaklaşık 500 kilo.

Kosmos 482 düşüşe geçti! Riskli ülkeler arasında Türkiye de var

TÜRKİYE DE RİSK ALTINDA

Kalan parçalarının yanmaya dayanıklı olması sebebiyle 500 kilo olarak düşüşe geçmesi beklenen Kosmos 482'nin yerleşim yerlerine düşmesi bekleniyor. Rus yetkililer Kosmos 482'nin Mısır, Suriye, Türkiye ve Azerbaycan bölgelerine düşeceğini ön görüyor.

242 KİLOMETRE HIZLA DÜŞECEK

Yapılan hesaplamalara göre 8 ila 14 Mayıs arasında düşmesi beklenen modülün saatte 242 kilometre hızla yere düşmesi ve birkaç yüz gram TNT patlaması kadar bir enerji patlaması yapacağı düşünülüyor.

Kosmos 482 düşüşe geçti! Riskli ülkeler arasında Türkiye de var
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Bir kişi var onun üstüne düşerse ülke bölünmekte dahik pek cok şeyden kurtulur

Yorum Beğen20
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Haber YorumlarıBy_ Aslan:

gökten et yağsa başımıza kemik düşer misali . ??ne hayırlı haber

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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

düşte kurtulalım artık dünya komple yok olsun

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Gel ulan gellll Milletin başına zaten taşlar molozlar yağıyor Alıştık zaten

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Haber YorumlarıAli Yeğin:

Allah bu aziz milleti korusun. Dünyanın en büyük toprağı olan ülke gönderiyor, 53 sene sonra konudan haberi olmayan insanların üstüne düşme ihtimali oluyor. Ben savaş nedeni sayarım

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Haber YorumlarıTarafsız yorum:

her bir parçası 500 kg.. hurdacılar yaşadı. :)))

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Haber YorumlarıKıvanc Sengöz:

Banane abi GORAlılar düşünsün

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Haber YorumlarıArif İnanç:

O kadar savunma etkili silahlar var. Parçalama şansınız yok sanırım hızından dolayı.

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Haber YorumlarıO Z:

Ne hikmetse. Bütün riskli ve kontrolsuz uzay haberleri hep Rusya ile ilgili olur, ABD ise hep kahramansı uzay olayları ile gündeme gelir. Algı yaratmak ile ilgili gibi geliyor. Ama kimse bize ABD nin kendi astronotlarını yıllardır Rus roketleri ile uluslararası uzay istasyonuna gönderdiğini anlatmiyor.

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Haber YorumlarıGökhan Bilge:

mükreminin evine düşer inşallah kayın babasını yemek getirmeye gelsin ??

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