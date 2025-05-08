Kosmos 482 düşüşe geçti! Riskli ülkeler arasında Türkiye de var

1972 yılında Baykonur Uzay Üssü'nden uzaya fırlatılan Kosmos 482 o yıllarda Ruslar tarafından ABD'ye karşı yapılan uzay yarışı için Venüs'e gönderilmek istendi. Teknik bir hata sonucu rotasından ayrılan ve Dünya yörüngesinde takılı kalan Kosmos 482'nin 14 Mayıs'a kadar düşeceği bildirildi. BBC Rusça'ya konuşan bir uzman, aracın yerleşim bölgelerine düşme riski bulunduğunu söyledi.

DÜNYA YÖRÜNGESİNDE TAKILI KALDI

Fırlatmanın ilk aşamaları beklendiği gibi gitse de yörüngeden çıkarken çalışması gereken roketteki ek güç bloğu çalışmadı ve Kosmos 482 Dünya yörüngesinde adeta takılı kaldı. O dönemlerde Sovyetler başarısız uzay denemeleri için Kosmos adını kullanıp sadece numaralarda değişiklik yapıyordu. NASA'ya göre Kosmos 482 dört parçaya ayrıldı ve ikisi dünyanın hemen alt yörüngesinde kaldı, diğer parçalar ise atmosferde yandı.

UZAY ARACI 4 PARÇAYA AYRILDI

NASA'nın internet sitesine göre uzay aracı dört parçaya ayrıldı. İkisi dünya yörüngesinin alt kısımlarında kalırken, diğer ikisi 48 saat içinde atmosferde yandı.

PARÇALARIN AĞIRLIĞI 500 KİLOGRAM

Uzay konularında yayın yapan popüler Telegram kanalının yöneticisi Georgi Trişkin "Titanyum yakıt tanklarının parçaları birkaç gün içinde yörüngeden çıkıp Yeni Zelanda'ya düştü" değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, yine NASA verilerine göre Kosmos 482'nin kalan parçalarının ağırlığı yaklaşık 500 kilo.

TÜRKİYE DE RİSK ALTINDA

Kalan parçalarının yanmaya dayanıklı olması sebebiyle 500 kilo olarak düşüşe geçmesi beklenen Kosmos 482'nin yerleşim yerlerine düşmesi bekleniyor. Rus yetkililer Kosmos 482'nin Mısır, Suriye, Türkiye ve Azerbaycan bölgelerine düşeceğini ön görüyor.

242 KİLOMETRE HIZLA DÜŞECEK

Yapılan hesaplamalara göre 8 ila 14 Mayıs arasında düşmesi beklenen modülün saatte 242 kilometre hızla yere düşmesi ve birkaç yüz gram TNT patlaması kadar bir enerji patlaması yapacağı düşünülüyor.