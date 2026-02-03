Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar

İran'da kadınlara yönelik cinsel şiddet ve tecavüz iddiaları, uluslararası toplumun dikkatini yeniden çekti. Özellikle İran rejiminin, 2022'deki "Kadın, Yaşam, Özgürlük" protestoları sırasında ve sonrasında güvenlik güçlerinin kadınlara karşı sistematik cinsel şiddet uyguladığına dair raporlar yayımlandı.

"PROTESTOCULARA TECAVÜZ EDİLDİ"

Dailymail'de yer alan habere göre insan hakları örgütü Amnesty International'ın yayımladığı kapsamlı rapor, İran güvenlik güçlerinin protestocuları bastırmak için tecavüz, toplu tecavüz ve diğer cinsel şiddet biçimlerine başvurduğunu belgeliyor. Raporda, 45 mağdurun tanıklıkları yer alıyor; bu kişiler arasında kadınlar, erkekler ve çocuklar da bulunuyor. İran yetkililerinin bugüne kadar bu tür suçlardan hiçbir güvenlik görevlisini yargılamadığı vurgulanıyor.

Human Rights Watch (HRW) tarafından yayımlanan başka bir rapor da, gözaltına alınan protestoculara uygulanan tecavüz ve işkencelerin sistematik olduğunu ortaya koyuyor. Birçok tanık, kadınlara ve erkeklere yönelik tecavüz ve işkence olaylarını ayrıntılı şekilde anlatıyor.

"KADINLARIN BEDENLERİ BASKI ARACI OLARAK KULLANILDI"

Bu raporlar, İran'daki bastırma politikalarının yalnızca sokak çatışmalarıyla sınırlı kalmadığını, kadınların bedenlerinin de bir baskı aracı olarak kullanıldığını gösteriyor. Analistler, protestolar sırasında ortaya çıkan bu vahim durumun, rejimin protestoları kontrol altına alma çabalarının bir parçası olduğunu belirtiyor. İran'da ayrımcı yasalar ve zorunlu başörtüsü uygulaması gibi uygulamalar uzun süredir kadınların haklarını sınırlarken, son raporlar devlet kurumlarının cinsel şiddeti protestocuları sindirmek için sistematik bir araç olarak kullandığını öne sürüyor.

İRAN MAKAMLARI SUSKUN

İnsan hakları savunucuları hükümet yetkililerini bu iddiaları kamuoyu önünde soruşturmaya, failleri yargılamaya ve mağdurlara adalet sağlamaya çağırıyor. Ancak İran makamlarının bugüne kadar hiçbir güvenlik görevlisini bu tür suçlardan sorumlu tutmadığı eleştiriliyor.

İDDİALAR HAYLİ VAHİM

Bu uluslararası raporlar, dünyanın çeşitli bölgelerinde "Kadın, Yaşam, Özgürlük" protestoları ve İran rejiminin sert müdahaleleriyle ortaya çıkan insan hakları ihlallerinin kapsamını ortaya koyuyor. İran'daki kadın hakları aktivistleri ve uluslararası toplum, bu iddiaların peşini bırakmıyor ve olayın uluslararası hukuk çerçevesinde incelenmesini talep ediyor.