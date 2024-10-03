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Korkunç görüntüler geliyor! İsrail savaş uçakları bu kez Batı Şeria'yı vurdu

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Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail, bu kez işgal altındaki Batı Şeria'da bir mülteci kampını vurdu. Saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail, Gazze, Lübnan, Şam saldırılarının ardından bu kez işgal altındaki Batı Şeria'da bir mülteci kampını vurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı acı bilançoyu verirken kamptan gelen görüntüler saldırının şiddetini gözler önüne serdi.

Korkunç görüntüler geliyor! İsrail savaş uçakları bu kez Batı Şeria'yı vurdu

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail savaş uçakları, Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki bir kafeye hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu 18 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Yaşamını yitirenlerle ve yaralıların Tulkerim şehrindeki Şehit Sabit Sabit Devlet Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.

Korkunç görüntüler geliyor! İsrail savaş uçakları bu kez Batı Şeria'yı vurdu

İsrail ordusu, saldırıyı doğrulayarak, saldırıyı İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet ile ortak bir operasyon olarak nitelendirdi.

Korkunç görüntüler geliyor! İsrail savaş uçakları bu kez Batı Şeria'yı vurdu
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya

Savaş ve Çatışma Batı Şeria Orta Doğu Politika İsrail Dünya

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