Korku filmi gibiydi! Yolcular Manş Tüneli'nde mahsur kaldı

İngiltere'de tren arızası nedeniyle Manş Tüneli'ndeki yolcular saatlerce yer altında mahsur kaldı. Uzun bir bekleyişin ardından yolcular tahliye edildi. Yaşadıklarını korku filmlerinden beter diye tarif eden yolcular sosyal medyadan durumu paylaştı. O anlar kameraya yansıdı.

İngiltere'de Calais'ten Folkestone'a giden bir trenin arızalanmasının ardından onlarca kişi Manş Tüneli'nde saatlerce mahsur kaldı. Eurotunnel Le Shuttle adıyla hizmet veren trenin yolcuları vagonları terk etmek zorunda kaldı. Daha sonra yolcular acil servis tünelinden tahliye edildi. Saatler süren korku dolu anlarda mahsur kalan yolcular yedek bir trene transfer edildi.

SAATLERCE KORKU İÇİNDE BEKLEDİLER

Daha sonra tren hizmeti normale döndü. Şirketten yapılan açıklamada "Mekik kontrollü bir şekilde durduruldu ve kontrol edildi. Tedbir olarak, yolcuları güvenlikleri ve rahatları için servis tünelinden başka bir servis aracına aktardık" dedi.

YOLCULAR KABUSU YAŞADI

Birmingham'dan 37 yaşındaki Sarah Fellows, Manş Tüneli'nde mahsur kaldığında yaşadıklarını anlattı: Fellows, "Bir korku filmi gibiydi. Ne olduğunu bilmeden uçuruma doğru yürüyorduk. Hepimiz bu büyük kuyrukta denizin altında kalmak zorunda kaldık. Orada en az beş saat mahsur kaldık" dedi.