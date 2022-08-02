Köpek balığını ızgaraya yatırıp kıtır kıtır yedi, polis şimdi her yerde onu arıyor

Çin'de çektiği yemek bloglarıyla geniş bir kitleye hitap eden yemek blogcusu genç kız, son videosu nedeniyle olay yarattı.

IZGARAYA YATIRIP ÜZERİNE SOS DÖKTÜ

Büyük beyaz köpek balığı olduğu iddia edilen hayvanı önce küp küp kesen genç kız, daha sonra da ızgara yatırdı. Yanına da özel bir sos koydu. Ayrıca büyüklüğünü kanıtlamak için de beraber fotoğraf çektirdi.

POLİS HER YERDE ARIYOR

Ancak kızın bu videosu, polis ekiplerinin radarına takıldı. Ekipler, nesli tükenmekte olan hayvanı kestiği için genç kızı aramaya başladı.