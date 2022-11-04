Kontrolden çıkan Çin roketi Türkiye'ye mi düşecek? Uzay Ajansı'ndan iddialara yanıt geldi

Milyarlarca insan kelimenin tam anlamıyla diken üstünde. Çin'in uzaya gönderdiği ancak dönüşte kontrolden çıkan roketinin dünyanın hangi noktasına düşeceği bilinmiyor. Roketin Türkiye'ye düşeceği yönündeki iddialara yanıt veren Türkiye Uzay Ajansı, yayınladığı açıklamada Çin Ulusal Uzay İdaresi ile iletişim halinde olunduğuna ve karışıklığa meydan vermemek adına resmi ve güncel bilgilerin paylaşılacağına vurgu yaptı.

Çin'in Tiangong Uzay İstasyonuna son modülü taşımak üzere 31 Ekim'de fırlatılan roketin Dünya'ya dönüşü kaygı yarattı.

28 BİN KİLOMETRE HIZLA DÖNEREK YERKÜREYE YAKLAŞIYOR

Kontrolden çıkan Long March 5B isimli fırlatma aracı Dünya çevresinde saatte 28 bin kilometre hızla dönerek yerküreye yaklaşıyor. Çeşitli uzay kuruluşları sosyal medyadan anlık verilerle roketin rotasını hesaplamaya çalışıyor.

ROKETİN BUGÜN DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Roketin şu an itibariyle Hint Okyanusu'nda Madagaskar açıklarına düşmesi beklense de bu, anlık olarak değişiyor. Roketin düşmesi beklenen olası güzergahta Kuzey Amerika, Afrika ve Avustralya bulunuyor. Kontrolden çıkan Çin roketinin bugün öğle saatlerinde ya da öğleden sonra yeryüzüne düşebileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE'YE DÜŞECEĞİ İDDİALARINA YANIT

Türkiye Uzay Ajansı'ından, roketin Türkiye'ye düşeceği yönünde basında yer alan haberlere ilişkin açıklama geldi. Çin Ulusal Uzay İdaresi ile iletişim halinde olunduğu belirtildi ve "Karışıklığa meydan vermemek adına ancak resmi ve güncel bilginin paylaşılacağı" bildirildi. Açıklamada, "Çin tarafından fırlatma aracının inişi hakkında kesin tahminler gerekli durumda verilecektir" denildi.