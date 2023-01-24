Kontamine olmuş öksürük şuruplarından 300'den fazla çocuk öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), çocukların tedavisinde kullanılan ve reçetesiz satılan şuruplarının kontamine olduğunu ve bu sebeple 2022 yılında 7 ülkeden 300'ten fazla çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), çocukların tedavisinde kullanılan ve reçetesiz satılan şuruplarının kontamine olduğunu ve bu sebeple 2022 yılında 7 ülkeden 300'ten fazla çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu. Dün yapılan açıklamada şuruplara endüstriyel çözücüler ve antifrizler karıştığı vurgulandı.

DSÖ dün 'acil eylem çağrısı' yaparak özellikle Gambia, Endonezya ve Özbekistan makamlarınca kendilerine şurupların kontamine olduğunu dair rapor verildiğini ve bu şurupların 2022 yılında 300'den fazla çocuğun ölümüne yol açtığını duyurdu.