Komşuda gerilim tırmanıyor! Hükümet binasına saldırıp, polis yaktılar

Komşuda gerilim tırmanıyor! Hükümet binasına saldırıp, polis yaktılar Haber Videosunu İzle
Komşuda gerilim tırmanıyor! Hükümet binasına saldırıp, polis yaktılar
Güncelleme:
Ekonomik ve siyasi krizle sarsılan İran'da protestolar büyürken hükümet 21 eyalette bir günlük resmi kapanma ilan etti. Göstericiler "Hamaney'e ölüm" sloganları atarken, güvenlik güçlerinin bazı kentlerde kalabalığa ateş açtığı iddia edildi. Öte yandan protestocuların girdikleri çatışma sırasında bir polisi ateşe verdikleri görüntüler servis edildi.

İran'da artan siyasi ve ekonomik kriz, ülke genelinde protestoları büyütürken dün birçok kentte hayat neredeyse durma noktasına geldi. Hükümet kararıyla çok sayıda ilde iş yerleri, üniversiteler ve kamu kurumları kapatıldı.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre başkent Tahran'ın yanı sıra Şiraz, İsfahan ve Kirmanşah'ta da protestocular ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Görüntülerde protestocuların sokaklarda "Diktatöre ölüm", "Hamaney'e ölüm" ve "Yazıklar olsun" gibi rejim karşıtı sloganlar attığı görüldü.

Komşuda gerilim tırmanıyor! Protestocular hükümet binasına saldırdı, asker ateş açtı

Ülkenin güneyindeki Fesa kentinde protestoların daha sert geçtiği öne sürüldü. Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde protestocuların hükümet binasının kapılarına taş fırlattığı, kapıları sarsarak açmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Komşuda gerilim tırmanıyor! Protestocular hükümet binasına saldırdı, asker ateş açtı

KALABALIĞA ATEŞ AÇTILAR

Muhalif gruplar, protestocuların valilik binasına girdiğini iddia ederken, İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan kaynaklar, bunun üzerine Devrim Muhafızları mensuplarının kalabalığa ateş açtığını ileri sürdü.

Kent üzerinde askeri helikopterlerin uçtuğu da iddialar arasında yer aldı. Batıdaki Kirmanşah'ta ise çarşı esnafının güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldiği ve "Onursuz, onursuz" sloganları attığı görüldü. Öte yandan protestocuların girdikleri çatışma sırasında bir polisi ateşe verdikleri görüntüler servis edildi.

Komşuda gerilim tırmanıyor! Protestocular hükümet binasına saldırdı, asker ateş açtı

BİR GÜNLÜK RESMİ KAPANMA İLAN EDİLDİ

Öte yandan İran'ın 31 eyaletinin Tahran dahil 21'inde bir günlük resmi kapanma ilan edildi. Ülkede yaşanan ekonomik baskılar ve yönetim içindeki değişiklikler de dikkat çekti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Farzin'in görevden ayrılmasının ardından eski Ekonomi Bakanı Abdülnasır Hemmati'yi Merkez Bankası Başkanlığına atadı. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre Pezeşkiyan, bu görevin "son derece zor ve karmaşık" olduğunu belirterek Hemmati'nin yoğun baskı ve eleştirilerle karşılaşabileceğini kabul etti.

