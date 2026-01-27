Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi! Yetkililerden jet açıklama geldi

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 126'ya yükseldiğini duyurdu.

GÖZALTI SAYISI 42 BİNE YAKLAŞTI

HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 41 bin 880 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde çıkan olaylarda 214 güvenlik görevlisi dahil 6 bin 126 kişi yaşamını yitirdi. HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 5 bin 848'e çıktığını belirtmişti.

SAVAŞ ÇANLARI ÇALIYOR

İran'daki protestolar 30. gününde devam ederken, ABD ile olası bir savaş ihtimali de gitgide güçleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, donanmanın İran yakınlarına ulaştığını duyurarak "İran'ın yanında büyük bir donanmamız var. Venezuela'dakinden daha büyük" dedi.

İRAN'DAN YANIT GECİKMEDİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise ABD'nin bölgeye savaş gemilerini göndermesinin "güç gösterisi" olduğunu söyledi. İran'ın kendisine yönelik her türlü saldırıya sert yanıt vereceğini belirten Bekayi, şu ifadeleri kullandı: "Bir ya da birkaç savaş gemisinin gelişi, İran'ın savunma kararlılığını etkilemez. Silahlı kuvvetlerimiz her gelişmeyi anbean izlemekte ve yeteneklerini artırmak için tek bir saniyeyi bile boşa harcamıyor. Güç gösterisi ve tehditler uluslararası hukuka aykırı olmakla birlikte bu ilkelerin ihlali herkesi etkiler."

PATLAMA İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

2 ülke arasındaki tansiyon yükselirken bugün Tahran'ın güneydoğusundaki bir askeri bölge yakınlarında patlama meydana geldiği iddiası ortalığı karıştırdı.

TAHRAN YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA VAR

İran medyası, yetkililerin Tahran'ın güneydoğusundaki Pakdasht'taki bir askeri merkez yakınlarında duyulan seslerin bir patlamadan değil, rutin faaliyetler ve testlerden kaynaklandığını söylediğini aktardı.

Mehr haber ajansının bildirdiğine göre, yapılan kontrollerde seslerin tesiste gerçekleştirilen standart ölçümler ve testlerden kaynaklandığı tespit edildi. Ajans, herhangi bir olay veya patlama yaşanmadığını belirtti. Mehr, patlamayla ilgili dolaşan haberlerin doğru olmadığını söyledi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemişti. İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti. İran'da gösteriler son bulmuş olsa da ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor.