İran'da polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı

Güncelleme:
İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar 15. günde devam ediyor. Ölü sayısının 538'e yükseldiği komşu ülkede polis, ebeveynlere çocuklarını "isyancılardan" uzak tutmaları konusunda uyaran kısa mesajlar göndermeye başladı. Telefonlara gönderilen mesajda "İsyancılarla kararlı bir şekilde mücadele edileceği konusunda kesin kararımız doğrultusunda, ailelerin gençlerine ve ergenlik çağındaki çocuklarına iyi bakmaları önemle tavsiye edilir" ifadeleri yer aldı.

  • İran'daki protestolarda en az 538 kişi hayatını kaybetti.
  • İran'da son iki haftada 10 bin 600'den fazla kişi gözaltına alındı.
  • İran polisi Tahran sakinlerine çocuklarını protestolardan uzak tutmaları için kısa mesajlar gönderiyor.

İran'da ekonomik sorunları gerekçe göstererek sokağa inen binlerce kişi protestolarını 15. günde devam ettirirken, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi.

10 BİNDEN FAZLA GÖZALTI VAR

HRANA, son iki haftada ülke genelindeki gösterilerde 490'ı gösterici, 48'i emniyet görevlisi olmak üzere en az 538 kişinin öldüğünü açıkladı. Açıklamada, 10 bin 600'den fazla kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi.

BİLANÇO KORKUNÇ BOYUTLARA ULAŞTI

Öte yandan İranlı yetkililerden ölü sayısına dair resmi açıklama yapılmazken, Associated Press (AP) de can kaybına ilişkin rakamları bağımsız olarak teyit edemediğini bildirdi. HRANA, en son ölü sayısının 116'ya çıktığını duyurmuştu.

POLİS TELEFONLARA MESAJ GÖNDERMEYE BAŞLADI

AP'nin haberine göre, İran polisi Tahran sakinlerine, ebeveynleri çocuklarını "isyancılardan" uzak tutmaları konusunda uyaran kısa mesajlar gönderiyor.

"ÇOCUKLARINIZA İYİ BAKMANIZ TAVSİYE EDİLİR"

"Dün gece bazı gösterilerde terörist grupların ve silahlı kişilerin varlığı ve ölüm planları göz önüne alındığında ve herhangi bir uzlaşmaya müsamaha gösterilmeyeceği ve isyancılarla kararlı bir şekilde mücadele edileceği konusunda kesin kararımız doğrultusunda, ailelerin gençlerine ve ergenlik çağındaki çocuklarına iyi bakmaları önemle tavsiye edilir" denildi mesajlarda.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken HRANA, 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıErhan Zeybek:

Çok kan akacak. Şimdiden ölenlere rahmet. Yaralılara acil şifa. Çok mülteci gelecek Türkiye’ye.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Doğan:

1940dan2000 e geçiş sancılı bi süreç umarım kısa zamamda düzelir

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNetherill:

iranı çok sağlam parçalayacaklar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

