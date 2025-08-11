Kolombiya'da silahlı saldırıya uğrayan cumhurbaşkanı adayı Uribe hayatını kaybetti
Kolombiya'da 2026 genel seçimlerinde sağ partinin cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen ve 7 Haziran'daki silahlı saldırıda ağır yaralanan Senatör Miguel Uribe Turbay'ın (39) hayatını kaybettiği bildirildi.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın batısındaki Modelia Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Uribe, 7 Haziran'da konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Uribe'nin ağır yaralandığı ve vücuduna 6 kurşun isabet ettiği belirtildi. Hükümet, Uribe'ye yönelik saldırının ardından Acil Müdahale Planı'nın devreye alındığını duyurdu. Turbay'ı hedef alan suikast girişiminin azmettiricisi olduğu düşünülen kişi polis tarafından yakalandı.