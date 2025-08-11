Kolombiya'da silahlı saldırıya uğrayan cumhurbaşkanı adayı Uribe hayatını kaybetti

Kolombiya'da silahlı saldırıya uğrayan cumhurbaşkanı adayı Uribe hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya'nın 2026 genel seçimlerinde sağ partinin cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen Senatör Miguel Uribe Turbay, 7 Haziran'da düzenlenen seçim mitinginde silahlı saldırıya uğradı ve ağır yaralandı. Turbay'ın vücuduna 6 kurşun isabet ettiği ve hayatını kaybettiği bildirildi.

KOLOMBİYA'da seçim mitinginde silahlı saldırıya uğrayan Kolombiyalı senatör Miguel Uribe Turbay yaşamını yitirdi.

Kolombiya'da 2026 genel seçimlerinde sağ partinin cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen ve 7 Haziran'daki silahlı saldırıda ağır yaralanan Senatör Miguel Uribe Turbay'ın (39) hayatını kaybettiği bildirildi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın batısındaki Modelia Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Uribe, 7 Haziran'da konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Uribe'nin ağır yaralandığı ve vücuduna 6 kurşun isabet ettiği belirtildi. Hükümet, Uribe'ye yönelik saldırının ardından Acil Müdahale Planı'nın devreye alındığını duyurdu. Turbay'ı hedef alan suikast girişiminin azmettiricisi olduğu düşünülen kişi polis tarafından yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
Sütyensiz ve 'Çirkin' elbiseyle podyuma çıkan fenomen sert tepki aldı

Sütyensiz ve "Çirkin" elbiseyle podyuma çıkan fenomen sert tepki aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç muayeneleri için emsal karar! Başvuran bu parayı geri alabilir

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Ödediği parayı geri aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.