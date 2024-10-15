Kolombiya'da bir adam, düğününe kısa süre kala sıcak hava balonundan düşerek hayatını kaybetti

34 yaşındaki Julián Andrés Martínez, Kolombiya'nın Aguazul kentinde düzenlenen bir festivalde trajik bir kaza yaşadı. Güçlü bir rüzgar, içinde insanların bulunduğu sıcak hava balonunu yere doğru sürükledi. Martínez, balonda mahsur kalanları kurtarmaya çalışırken balona bağlı bir ipi yakaladı.

Ne yazık ki, bu kurtarma girişimi sırasında Martínez yerden yaklaşık 5 metre yükseğe fırlatıldı ve ardından düştü. Hastaneye kaldırılan Martínez, aldığı yaraların sonucunda hayatını kaybetti.

Yerel yetkililer, Martínez'in panik anında yardım etmeye çalıştığını, ancak durumun kontrolden çıktığını belirtti. Kazada iki kişi daha yanık yaralanmaları aldı.

Martínez'in nişanlısı olduğu ve yakında evleneceği öğrenildi. Yamaç paraşütü pilotu olan Martínez'in arkadaşları, kaza yerine kanatlar bırakarak ona saygılarını sundular.

Yetkililer, olayın sorumlularının belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını ve şu an için suçlama yapmanın doğru olmadığını açıkladı.