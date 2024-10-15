Üye Girişi
Haberler

Kolombiya'da bir adam, düğününe kısa süre kala sıcak hava balonundan düşerek hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya'nın Aguazul kentinde düzenlenen bir festivalde trajik bir kaza yaşandı. Rüzgarın sürüklediği sıcak hava balonunu kurtarmaya çalışan 34 yaşındaki Julián Andrés Martínez, balona bağlı bir ipi yakaladığı sırada yerden 5 metre yükseğe fırlatıldı ve düştü. Hastaneye kaldırılan Martínez, yaralarının ağırlığına yenik düştü ve hayatını kaybetti. Kazada iki kişi daha yanık yaralanmaları aldı. Yetkililer, olayın sorumlularının belirlenmesi için soruşturma başlattı.

34 yaşındaki Julián Andrés Martínez, Kolombiya'nın Aguazul kentinde düzenlenen bir festivalde trajik bir kaza yaşadı. Güçlü bir rüzgar, içinde insanların bulunduğu sıcak hava balonunu yere doğru sürükledi. Martínez, balonda mahsur kalanları kurtarmaya çalışırken balona bağlı bir ipi yakaladı.

Ne yazık ki, bu kurtarma girişimi sırasında Martínez yerden yaklaşık 5 metre yükseğe fırlatıldı ve ardından düştü. Hastaneye kaldırılan Martínez, aldığı yaraların sonucunda hayatını kaybetti.

Yerel yetkililer, Martínez'in panik anında yardım etmeye çalıştığını, ancak durumun kontrolden çıktığını belirtti. Kazada iki kişi daha yanık yaralanmaları aldı.

Martínez'in nişanlısı olduğu ve yakında evleneceği öğrenildi. Yamaç paraşütü pilotu olan Martínez'in arkadaşları, kaza yerine kanatlar bırakarak ona saygılarını sundular.

Yetkililer, olayın sorumlularının belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını ve şu an için suçlama yapmanın doğru olmadığını açıkladı.

Kolombiya'da bir adam, düğününe kısa süre kala sıcak hava balonundan düşerek hayatını kaybetti

Kolombiya'da bir adam, düğününe kısa süre kala sıcak hava balonundan düşerek hayatını kaybetti

Kolombiya'da bir adam, düğününe kısa süre kala sıcak hava balonundan düşerek hayatını kaybetti

Kolombiya'da bir adam, düğününe kısa süre kala sıcak hava balonundan düşerek hayatını kaybetti
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Kolombiya Kaza Nez

18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu

Rojin'den acı haber geldi

 CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun

Özel, Bahçeli'ye destek verdi

 GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak

Borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaksınız
'Karımın fotoğrafını neden paylaştın' kavgası! Tek yumrukla komalık etti

"Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meltem Miraloğlu rehin mi tutuluyor, Meltem Miraloğlu kimdir? 16 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Aslan, Koç, İkizler burcu yorumu! 16 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Dünya'dan bakıldığında Ay'ın her gece farklı görünmesinin sebebi nedir? Rojin Kabaiş öldü mü, öldürüldü mü? Rojin Kabaiş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Rojin Kabaiş'e ne oldu? Rojin Kabaiş intihar mı etti, otopsi raporu çıktı mı? DGS EK TERCİH: DGS ek tercih ne zaman? DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? ROJİN KABAİŞ BULUNDU MU? Van'da kaybolan Rojin nerede, nasıl bulundu? Rojin Kabaiş olayı nedir? SON DAKİKA: Rojin Kabaiş öldü mü? Rojin Kabaiş ne zaman öldürüldü? Exxen'de hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var? 15 Ekim Exxen UEFA maçları! Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.