Köln Dom Katedrali Önündeki Noel Pazarında Türkçe Şarkılar Büyük İlgi Gördü

Güncelleme:
Almanya'nın Köln kentindeki Noel pazarında Türkçe şarkılar büyük ilgi gördü. Universal Culture Connection bünyesindeki koro, çeşitli dillerde eserler seslendirdi ve ziyaretçilerin yoğun katılımıyla birlik, beraberlik ve barış mesajları verildi.

Haber: İlhan Baba

(KÖLN) – Almanya'nın Köln kentinde, tarihi Dom Katedrali önünde her yıl kurulan ve milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Noel pazarında bu yıl Türkçe şarkılar ve türküler büyük ilgiyle karşılandı. Noel pazarını gezmeye gelenler gece geç saatlee kadar Türkçe şarkı ve türrkülerle eğlendi.

Merkezi Köln'de bulunan ve 8 yıldır müzik ile eğitim alanında faaliyet yürüten Universal Culture Connection (UCC) (Evrensel Kültürler Arası İletişim Derneği) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Aynur & 3K Korosu, Köln ve Düsseldorf korolarıyla birlikte Dom Noel Pazarı'nda sahne aldı.

Çok kültürlü yapısıyla dikkat çeken etkinlikte koro Türkçenin yanı sıra Almanca, İngilizce, Yunanca, Lehçe, Arapça, Japonca ve İtalyanca eserler seslendirdi. Noel pazarını gezmeye gelen ziyaretçiler şarkılara eşlik ederek etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Programda "Katibim", "Köprüden Geçti Gelin", "Hayat Bayram Olsa" ve "Memleketim" gibi sevilen eserler yer aldı. Meydanı dolduran kalabalık, şarkıları hep bir ağızdan söyledi.

Koro şefi Aynur Cronauer, sahneden birlik, beraberlik ve barış mesajları verdi. Türk bayrağını simgeleyen kırmızı-beyaz renklerle sahneye çıktıklarını belirten koro üyeleri, bunun kendileri için büyük bir gurur olduğunu ifade etti. Etkinlikte özellikle Türk izleyicilerin yoğun ilgisi dikkati çekti.

Cronauer, "Bu anlamlı buluşmada müziğin birleştirici gücünü bir kez daha hissettik. Sanat ve kültür aracılığıyla seyircimizle kurduğumuz bağ bizim için çok kıymetli" dedi.

Kaynak: ANKA / Dünya
