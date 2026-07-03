Köln'de Madımak Katliamı'nın 33. Yılında Adalet Çağrısı: "Unutmadık, Unutturmayacağız"

Haber: İlhan Baba

(KÖLN)– Almanya'nın Köln kentinde, Sivas Madımak Katliamı'nın 33. yılı nedeniyle düzenlenen anmada, yüzlerce kişi adalet talebiyle bir araya geldi. Konuşmacılar, katliamın insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu vurgulayarak, "Unutmadık, unutturmayacağız" mesajıyla cezasızlığa son verilmesi çağrısında bulundu.

Köln kentinde, Sivas Madımak Katliamı'nın 33. yılı nedeniyle anma programı düzenlendi. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) Eyalet Temsilciliği tarafından Köln Katedrali (Dom) önünde gerçekleştirilen programa, bölgedeki Alevi Kültür Merkezleri ve cemevlerinden yüzlerce kişi katıldı.

Katliamda yaşamını yitiren 33 kişi anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan program, Necla Arslan Ana'nın delili uyandırarak okuduğu gülbangın ardından yapılan konuşmalarla devam etti.

Törende yapılan konuşmalarda, Madımak Katliamı'nın insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu vurgulanırken, aradan geçen 33 yıla rağmen adaletin sağlanamadığı ifade edildi. Katılımcılar, "Unutmadık, unutturmayacağız" ve "Sivas için adalet, herkes için adalet" sloganlarıyla adalet mücadelesini sürdüreceklerini dile getirdi.

AABF Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başkanı Deniz Kutlu, Madımak Katliamı'nın yalnızca geçmişte yaşanmış bir olay olmadığını, insanlığın vicdanında hala kanayan bir yara olarak varlığını sürdürdüğünü söyledi. Katliamın planlı ve örgütlü bir saldırı olduğunu belirten Kutlu, "Madımak'ta yalnızca insanlar değil; düşünce, sanat, şiir, ozanlar ve insanlık değerleri hedef alındı. İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zamanaşımı kabul edilemez. Unutmak ihanettir, susmak ortaklıktır, hatırlamak ise direniştir. Madımak'ta yaşamını yitiren 33 canı anmak tarihsel ve insani bir sorumluluktur" dedi.

AABF Genel Sekreteri Ufuk Çakır ise anmanın yalnızca yas tutmak için değil, adalet talebini yükseltmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Madımak Katliamı'nın münferit bir olay olmadığını ifade eden Çakır, bunun Alevilere yönelik yıllara yayılan saldırılar zincirinin önemli halkalarından biri olduğunu söyledi. Çakır, konuşmasında Almanya'da yaşadığı belirtilen Madımak hükümlülerine de değinerek, "Almanya suçun işlendiği yer değildi ancak bazı failler için bir geri çekilme alanına dönüştü. İnsanlığa karşı suçlara karışanlar devlet sınırlarının arkasına saklanmamalıdır. Haklarında kesinleşmiş hüküm bulunan Madımak failleri hesap vermelidir" ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca Maraş Demokrat Dernekleri Federasyonu (MARDEF) Kadın Meclisi adına Melek Karaboyun'da yazılı bir açıklama okudu. Açıklamada, Madımak'ta yalnızca insanların değil; sevginin, kardeşliğin, sanatın, bilimin, düşünce özgürlüğünün ve birlikte yaşama umudunun hedef alındığı vurgulandı. Madımak Katliamının yalnızca Alevi toplumunun değil, insan haklarına, eşitliğe, özgürlüğe ve demokrasiye inanan herkesin ortak yarası olduğu belirtilerek, 33 yıl geçmesine rağmen adalet arayışının sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca hak, hukuk, adalet, laiklik, demokrasi, eşit yurttaşlık, ifade özgürlüğü ve insan hakları mücadelesini sürdürecekleri belirtilerek, "Bir daha hiçbir insan inancı, kimliği, düşüncesi ya da sanatı nedeniyle hedef gösterilmesin. Bir daha hiçbir anne evladını nefretin ateşine kurban vermesin" çağrısı yapıldı.

Kaynak: ANKA