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Kocasıyla bir olup öğrencilerine yaptığı iğrenç hareketin bedeli ağır oldu

Dünya Haberleri

Amerika Birleşik Devletlerin'de kadın öğretmen Cynthia Perkins, geçen sene öğrencilerine kocası Dennis Perkins'in spermlerini sürdüğü keki yedirdiği gerekçesiyle kocası ile beraber tutuklandı. Dün mahkemeye çıkarılan kadına 41 yıl, kocasına ise 100 yıl hapis cezası verildi.

Çift ayrıca tecavüz, çocuk istismarı ve başkalarını sapıkça gizli videoyu alma suçlarından yargılanıp ceza aldı.

EVLERİNDE İSTİSMAR GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Polisin evlerinde yatığı aramada birçok gizli kamera görüntüsü ve çocuk istismarına ait görüntüler bulduğu çift mahkemede özür dilemesine rağmen ceza almaktan kurtulamadı.

Kocasıyla bir olup öğrencilerine yaptığı iğrenç hareketin bedelini ağır ödeyecek

MAHKEMEDEKİ İTİRAFLARI KAN DONDURDU

Çift ayrıca mahkemede yaşı 9-10 arası olan bir çocuğa da cinsel istismarda bulunduklarını itiraf etti. Çiftin cezasında hiçbir şekilde indirim uygulanmayacak.

Kocasıyla bir olup öğrencilerine yaptığı iğrenç hareketin bedelini ağır ödeyecek

Kocasıyla bir olup öğrencilerine yaptığı iğrenç hareketin bedelini ağır ödeyecek

Kocasıyla bir olup öğrencilerine yaptığı iğrenç hareketin bedelini ağır ödeyecek

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Dünya

Cinsellik Dünya Haberler

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