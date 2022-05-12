Kocasının kendisini aldatmasını hazmedemeyen kadın, eve çağırdığı 8 erkekle cinsel ilişkiye girdi
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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22 yıllık kocasının kendisini aldatmasını hazmedemeyen Laura Friedman Williams adlı kadın, kocasından intikam almak amacıyla eve çağırdığı 8 erkekle cinsel ilişkiye girerek akıllara durgunluk verdi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet eden 47 yaşındaki 3 çocuk annesi Laura Friedman Williams, 22 yıllık evliliğini bir günde bitirmek zorunda kaldı.
Laura'nın evliliğini bitiren neden ise kocasıyla ilgili oldu. Uzun süredir kocasıyla karı koca hayatı yaşamayan Laura, yine de aldatıldığını duyunca çılgına döndü.
Laura başına gelen bu olaydan sonra intikam arayışına girdi. Günlerce ne yapacağını düşünen Laura, bir arkadaşından aldığı tavsiye üzerine Tinder'a girdi ve erkeklerle eşleşmeye başladı.
Kocasından intikam almayı kafasına koyan Laura, evine davet ettiği 8 erkekle birden cinsel ilişkiye girerek akıllara durgunluk verdi. 47 yaşındaki kadın, yaptığından asla pişmanlık duymadığını ifade etti.