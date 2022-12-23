Kocasına 'Ukraynalı kadınlara tecavüz ederken prezervatif tak' diyen Rus asker eşi hakkında yakalama kararı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sırasında Rus ordusunda asker olarak kocasına "Ukraynalı kadınlara tecavüz ederken prezervatif tak" diyen kadın hakkında uluslararası çapta yakalama kararı çıkarıldı.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta ortaya çıkan ses kayıtları infial yaratmıştı. Kocasının Ukraynalı kadınlara korunması şartıyla tecavüz edebileceğini söyleyen kadına ait ses kayıtları herkesin dikkatini çekmişti. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yayınlanan videoda R.B. ve eşi O.B olarak tanımlanan çift arasında kaydedilen bir telefon görüşmesinin ifşa edilmesinden sonra kadın uluslararası aranılanlar listesine yerleşti.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Ukraynalı yetkililer ortaya çıkan ses kayıtlarından sonra olaya ilişkin olarak soruşturma başlattı. Rus askerinin eşi Cenevre Sözleşmesini, özellikle de Savaş Zamanında Sivil Nüfusun Korunmasına İlişkin Sözleşmenin 27.2 Maddesini ihlal ettiği tespit edildiğinden 12 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Genç kadın uluslararası aranılanlar listesine yerleşti.