Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve Rum lider Hristodulidis görüşmesi sona erdi

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve Rum lider Hristodulidis görüşmesi sona erdi
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis'in BM ara bölgesinde gerçekleştirdiği görüşme sona erdi. Baş başa yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis'in BM ara bölgesinde gerçekleştirdiği görüşme sona erdi. Baş başa yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis, bugün Birleşmiş Milletler (BM) ara bölgesinde bir araya geldi.

BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi'nin ara bölgedeki konutunda baş başa gerçekleştirilen görüşme, saat 10.30'da başladı. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından liderlerin temasları sona erdi.

Erhürman ile Hristodulidis, 26 Ağustos'taki yaklaşık üç saatlik görüşmelerinin ardından haftada en az bir kez bir araya gelme konusunda anlaşmıştı.

Kaynak: ANKA
Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti

Üç gündür alevlerle mücadele eden Antalya'dan acı haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gelin mehirde çıtayı başka yere taşıdı! Her yıl tekrarlanacak

Gelin mehirde çıtayı başka yere taşıdı! Her yıl tekrarlanacak
Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı! Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi

Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı
Üsküdar'da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet'ten İBB mesajı geldi

Cübbeli Ahmet'ten Üsküdar seçimi sonrası olay sözler
Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! Bir Haydar daha gözaltına alındı

Şovun sonu emniyette bitti! Bugün de "Beyaz" Haydar gözaltında
Bir bitmediniz! Kara Haydar'dan sonra şimdi de bu çıktı

Bir bitmediniz! Kara Haydar'dan sonra şimdi de bu çıktı
Arda Güler ödülünü almaya çıktı, İspanyollar lakabını taktı: Veliaht prens

İspanyollar Arda'ya lakap taktı

Alevlerin karşısında tek yürek oldular! Kimi traktörle kimi motosikletle koştu

Afeti yaşayan ilden mest eden görüntü! Tek yürek oldular