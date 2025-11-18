KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: 'Kıbrıs Türk halkı uluslararası alanda görünür olmalı'

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "'Bu memleketten bir şey olmaz', 'bu memlekette hiçbir şey değişmez', 'biz bir şey yapamayız' cümleleri lügatimizde yok. Kıbrıs Türk halkı bu adada ve bölgedeki öznelerden biri. Önümüzde bir satranç tahtası var artık ve doğru stratejiyi hep birlikte belirleyecek, uygulayacağız" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yaptığı yazılı açıklamada gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Erhürman, "Cumhurbaşkanlığı seçimleri 19 Ekim'de gerçekleştirildi. 24 Ekim'de görevi devraldım. Bugün 18 Kasım. Bir aya yakın yoğun bir dönemi geride bıraktık. Bizleri daha da yoğun bir dönem bekliyor. Perşembe günü Sayın Hristodulidis ile ilk görüşmemizi gerçekleştireceğiz. 2017 Crans Montana'dan bu yana çok sınırlı sayıda ve çok sınırlı konuda temas var. Bu arada Kıbrıs sorunu ekseninde, Kıbrıs çevresinde ve bölgede pek çok olumsuzluk yaşandı. Çözüm atmosferini bir an önce yaratma yükümlülüğü altındayız" ifadelerini kullandı.

'ADADAKİ GERÇEKLERİ HERKESE ANLATMA MECBURİYETİMİZ VAR'

Kıbrıs Türk halkının uluslararası alanda görünürlüğünün artırılması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erhürman, "Kıbrıslı Türklerin dünyayla kurduğu iletişimi yeniden tanzim etme, erişebildiğimiz tüm kesimlerle temas kurma, halkımızın çözüm ve dünyayla buluşma iradesini ve adadaki gerçekleri herkese anlatma mecburiyetimiz var" açıklamasını yaptı.

Türkiye ile ilişkilerin önemine de dikkat çeken Erhürman, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki sarsılmaz kardeşlik bağları çerçevesinde iki ülke arasındaki ilişkileri daha iyi bir seviyeye taşımak, ülkemizi, halkımızı Türkiye kamuoyunda daha bilinir, daha tanınır, daha anlaşılır kılmak, Ankara'da ve Kıbrıs'ta yaptığım konuşmalarda da söylediğim gibi, bu dönemde en önemli çalışma alanlarımızdan biri olacak" değerlendirmesinde bulundu.

İç politikaya ilişkin hedeflerini aktaran Cumhurbaşkanı Erhürman, "İçeride, kapsayıcı ve katılımcı bir anlayışla Kıbrıs Türk halkının kendi ayakları üzerinde durmasını, kurumlarıyla yeniden gurur duymasını, kamu yönetiminde liyakati ve hukukun üstünlüğünü sağlamak, özgürlükleri ve yurttaşların eşit haklarını korumak için doğrudan ve dolaylı katkı koymak da en önemli görevler arasında yer alıyor" dedi.

'ÖNÜMÜZDE ZORLU BİR SÜRECİN OLDUĞUNU BİLİYORUZ'

Erhürman, çalışmaların çok yönlü şekilde sürdüğünü belirterek, "Dışarıdan görünmeyen çeşitli konulardaki yoğun hazırlıklar dahil, tüm alanlarda eş zamanlı olarak çalışmaya başladık. Önümüzde zorlu bir sürecin olduğunu ve herhangi bir alanda çok kısa bir süre içerisinde sonuca ulaşamayacağımızı biliyoruz. Takdir gibi, öneri de, eleştiri de olacak elbette" ifadelerine yer verdi.

Kıbrıs Türk halkının temel değerlerine atıf yapan Cumhurbaşkanı Erhürman, "Bu halkın en önemli hasletlerinden biri, düşünce özgürlüğü ve hoşgörünün karakterimizin bir parçası haline gelmiş olmasıdır. Neyin takdir edildiğini, neyin önerildiğini, neyin eleştirildiğini bilmek katılımcı demokrasi anlayışı çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı için son derece önemlidir" açıklamasını yaptı.

Erhürman, çözüm vizyonuna ilişkin değerlendirmesinde, "Daha önce de söyledim: 'Bu memleketten bir şey olmaz', 'bu memlekette hiçbir şey değişmez', 'biz bir şey yapamayız' cümleleri lügatimizde yok. Kıbrıs Türk halkı bu adada ve bölgedeki öznelerden biri. Önümüzde bir satranç tahtası var artık ve doğru stratejiyi hep birlikte belirleyecek, uygulayacağız" sözlerine yer verdi.

'SORUNLARIN NE KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU BİLİYORUZ'

Çok çalışacaklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erhürman, "En önemlisi şu: Soğukkanlı, sabırlı ve kararlıyız. Sorunların ne kadar birikmiş, ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. O nedenle çok çalışmak düşüyor her birimize. ve her zamanki gibi, çocuklarımız, gençlerimiz için, halkımız için, hep birlikte, çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.