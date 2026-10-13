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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Guterres'in 7 önleminin görüşme gündeminde olduğunu söyledi

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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Guterres'in 7 önleminin görüşme gündeminde olduğunu söyledi
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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Hristodulidis ile bugünkü görüşmede Guterres'in yedi güven artırıcı önleminin gündemde olduğunu belirtti. Erhürman yedi öneriden altısını kabul ettiklerini söylerken, Hristodulidis 19 yeni fikrin ele alınmasını istiyor.

(LEFKOŞA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile bugün yapacağı görüşmenin gündeminde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in temmuz sonunda gündeme getirdiği yedi güven artırıcı önlemin bulunduğunu belirterek, "Toplantıya sonuç odaklı bir görüşme gerçekleştirmek amacıyla gidiyoruz" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Guterres'in önerdiği yedi maddeden altısını Kıbrıs Türk tarafının halihazırda kabul ettiğini söyledi. Erhürman, "Bugünkü görüşmenin gündemi Sayın Guterres'in temmuz sonunda adada dile getirdiği yedi güven artırıcı önlem önerisi. Bilindiği gibi biz yedi öneriden altısını halihazırda kabul etmiş bulunuyoruz. Toplantıya sonuç odaklı bir görüşme gerçekleştirmek amacıyla gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bugünkü görüşme öncesinde taraflar, hangi önerilerin ele alınması gerektiği konusunda farklı yaklaşımlar ortaya koydu. Hristodulidis dün yaptığı açıklamada, 17 Eylül'deki son liderler görüşmesinde sunduğu 19 "yeni fikrin" ele alınmasını istedi. Kıbrıs Türk tarafınca daha önce reddedilen önerilere odaklanmak yerine bu yeni fikirlerin taraflar arasındaki uçurumun kapatılmasına ve sürece yeni bir ivme kazandırılmasına yardımcı olabileceğini savunan Hristodulidis, bugünkü görüşmede Erhürman ile bu öneriler üzerinde somut bir diyalog kurmayı umduğunu söyledi.

Erhürman ise daha önce Rum tarafının 19 önerisini gündeme getirmesine karşı çıkarak, öncelikle Guterres'in ortaya koyduğu yedi maddelik paketin sonuçlandırılması gerektiğini belirtmişti. Kıbrıs Türk tarafı, yedi önerinin altısını "görüşmeye gerek olmadan" kabul etmeye hazır olduğunu açıklarken, geçiş kapılarına ilişkin yedinci madde konusunda ise mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde ilave görüşmelere ihtiyaç bulunduğunu bildirmişti.

Kaynak: ANKA
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