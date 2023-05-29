KKTC Basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Seçim Başarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) basınında geniş yer buldu. KKTC'nin devlet televizyonu Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT) ile resmi ajansı Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını okuyucu ve izleyicilerine son dakika gelişmesi olarak aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) basınında geniş yer buldu.

KKTC'nin devlet televizyonu Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT) ile resmi ajansı Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını okuyucu ve izleyicilerine son dakika gelişmesi olarak aktardı.

BRT ve TAK, KKTC'li yetkililerin Erdoğan'ın seçim başarısına dair tebrik mesajlarını ekran ve sayfalarına taşırken, KKTC'deki seçim kutlamalarına da geniş yer verdi.

KKTC'de günlük yayın yapan Kıbrıs Postası Gazetesi, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunun sonucunu okuyucularına, "Türkiye bir kez daha 'Erdoğan' dedi. Türkiye'nin yeni dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan" başlığıyla duyurdu.

Ada'da yayın yapan günlük Kıbrıs Gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından son dakika gelişmesi olarak aktardı.

Gazete "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17'nci seçim zaferi" başlığıyla manşete çektiği haberde, "Türkiye tarihi bir seçim sürecini daha geride bıraktı. Saatler 19.30'u gösterdiğinde ise resmi olmayan sonuçlara göre kazanan büyük oranda belli oldu. Seçmenden büyük destek alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenerek yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan böylelikle 17'nci seçim zaferini kazanmış oldu." ifadelerine yer verdi.

Ülkede günlük yayın yapan Güneş Gazetesi, seçim sonuçlarını internet sitesi aracılığıyla dakika dakika okuyucularına aktardı.

Güneş Gazetesinin "Türkiye'nin seçimi Erdoğan oldu" başlığıyla yayımladığı haberinde, seçimin 2. turu sonucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden zafere ulaştığı belirtilerek, KKTC'li yetkililerin seçime ilişkin tebrik mesajlarına geniş yer verildi.

KKTC'de yayın yapan internet sitelerinden Haber Kıbrıs da Türkiye'deki seçim sonuçlarını Yüksek Seçim Kurulu (YSK) açıklamalarından okuyucularına ulaştırarak, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısına yönelik tebrik mesajlarını sayfalarına taşıdı.

Haber Kıbrıs, seçim sonrası KKTC kentlerindeki kutlamalara da yer vererek, Erdoğan'ın seçimin ardından vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmayı anlık aktardı.