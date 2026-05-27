KKTC Başbakanı Ünal Üstel'den bayram mesajı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda tüm İslam aleminin bayramını kutlayarak sağlık, mutluluk, barış ve huzur diledi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, "Sağlıklı, mutlu, barış ve huzur içinde bir bayram temenni ederim" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, bayramı namazını Alsancak Zafer Bolkan Camisi'nde kıldı. Bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaşan Üstel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu bayram; dalgınlıkların bittiği, küslüklerin sona erdiği, büyükleri ziyaret edip, ellerinin öpüldüğü ve beraber günler geçirildiği güzel bayramlardan biri. Öncelikle halkımızın Kurban Bayramı'nı, ana vatanımız Türkiye Cumhuriyet'indeki Müslüman kardeşlerimizin bayramını ve dünyadaki İslam aleminin bayramını kutlar, sağlıklı, mutlu, barış ve huzur içinde bir bayram geçirmelerini temenni ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
