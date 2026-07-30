KKTC Başbakanı Üstel: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları tarihi öneme sahip

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'ye yönelik altyapı destekleri konusundaki açıklamalarını değerlendirdi. Üstel, Türkiye'den KKTC'ye deniz altından doğal gaz hattı başta olmak üzere yeni altyapı projelerinin desteklenmesinin ülkenin geleceği adına tarihi öneme sahip güçlü bir vizyonun ve kararlı bir iradenin ifadesi olduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaya yönelik yeni yatırımlarla ilgili mesajları üzerine yazılı değerlendirmede bulundu. Türkiye tarafından yürütülecek deniz altı doğal gaz boru hattı ve yeni altyapı hamlelerinin KKTC için tarihi bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Üstel, ortaya konan vizyonun ülkenin yarınları açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağı yönündeki mesajının kardeşlik hukukunun, ortak davanın ve KKTC'nin geleceğine duyulan güvenin en güçlü teyidi olduğunu vurgulayan Üstel, bugün ulaşımdan sağlığa, eğitimden enerjiye kadar hayata geçirilen büyük projelerin temelinde, KKTC hükümeti ile Türkiye arasında kurulan güçlü iş birliği, karşılıklı güven ve ortak vizyonun bulunduğunu ifade etti.

'Asrın Projesi' ile Kıbrıs Türk halkının suyla buluşturulduğunu hatırlatan Üstel, şimdi de deniz altından doğal gaz hattı ile ülkenin enerji alanında yeni bir döneme taşındığını kaydetti. Üstel, bu açıklamanın KKTC ile Türkiye arasındaki bağları zayıf göstermeye çalışanlara, projeleri küçümseyenlere ve Türkiye'nin desteğinin azalacağını düşünerek yanlış hesap yapanlara verilmiş en açık cevap olduğunu bildirdi.

Yanlış hesap yapanların KKTC'nin yalnız olmadığını, hükümetin kararlı olduğunu ve Türkiye ile birlikte çıkılan yoldan geri dönüşün bulunmadığını bir kez daha görmesi gerektiğini aktaran Üstel, Kıbrıs Türk halkına verdiği sarsılmaz destek ve ülkenin geleceğine duyduğu güven için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Üstel, KKTC'nin Erdoğan'ın kararlı liderliği, Türkiye'nin güçlü desteği ve hükümetin icraatlarıyla büyümeye ve güçlenmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı