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KKTC Başbakanı Üstel: 237 kişi kurtarıldı, 7 can kaybı, 23 kayıp

KKTC Başbakanı Üstel: 237 kişi kurtarıldı, 7 can kaybı, 23 kayıp
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Girne açıklarında alabora olan gemideki 267 kişiden 237'si kurtarıldı, 7 kişi hayatını kaybetti. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, kayıp 23 kişi için arama-kurtarma çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü ve tüm devlet imkanlarının seferber edildiğini açıkladı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan gemiden 237 kişinin kurtarıldığını, 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, kayıp 23 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan geminin son durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Üstel, "Girne açıklarında meydana gelen elim gemi kazasının ardından oluşturduğumuz Kriz Masası ile süreci anbean takip ediyoruz. Gemide bulunan toplam 267 kişiden 237'si ekiplerimiz tarafından kurtarılmıştır. Maalesef 7 kişi hayatını kaybetmiştir. Kayıp olan 23 kişiye ulaşmak için arama-kurtarma çalışmalarımız tüm imkanlarımız seferber edilerek kesintisiz devam etmektedir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Şu anda en büyük önceliğimiz, kayıp olan 23 kişiye bir an önce ulaşmaktır. Devletimizin tüm kurumları sahadadır. Arama-kurtarma çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürüyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kesinleşen bilgileri kamuoyumuzla paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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