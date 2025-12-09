Haberler

KKTC Başbakanı Üstel, operasyon geçirdi

KKTC Başbakanı Üstel, operasyon geçirdi
Güncelleme:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve başarılı bir fıtık ameliyatı geçirdi. Sağlık durumu stabil olan Üstel'in birkaç gün içinde taburcu edilmesi bekleniyor.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'in, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede küçük bir operasyon geçirdiği duyuruldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Ünal Üstel'in, dün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul çalışmalarının ardından evine döndükten sonra rahatsızlandığı ve hekimlerine başvurduğu bildirildi. Doktorların yaptığı kontroller sonucunda, Üstel'in daha önce geçirdiği ameliyata bağlı bir komplikasyon tespit edildiği ve bu sebeple küçük bir operasyon geçirdiği belirtildi.

Açıklamada operasyonun başarıyla tamamlandığı ve Üstel'in sağlık durumunun stabil olduğu, herhangi bir risk, komplikasyonun devamı ya da endişe verici bir bulgunun bulunmadığı aktarıldı. Üstel'in bugün taburcu edilmesi ve çalışmalarına kaldığı yerden devam etmesinin öngörüldüğü açıklamada, "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yapılan bu açıklama vesilesiyle gösterilen ilgi ve iyi dilekler için teşekkür eder; tüm halkımıza saygıyla duyururuz" denildi.

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan ve KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde düzenlenen basın toplantısı ile Başbakan Ünal Üstel'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Basın toplantısında konuşan Dinçyürek, Üstel'in dün sabah başlayan ağrısının gün içerisinde şiddetini artırarak devam etmesi sonucu akşam saatlerinde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne başvurduğunu söyledi. Üstel'in başarılı bir fıtık ameliyatı geçirdiği bilgisini paylaşan Dinçyürek, "Ameliyat gayet başarılı geçti. Sayın Başbakanımızın sağlık durumu stabildir. Ameliyat sonrası tedavisinin tamamlanması ile birlikte birkaç gün içerisinde aramızda olmasını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı. Dinçyürek, Üstel'e geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Ünal Üstel'in dün akşam saat 22.00 sıralarında şiddetli karın ağrısı şikayeti ile hastanenin acil servisine başvurduğunu söyleyen Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, "Gerçekleştirdiğimiz muayene ve tetkikler sonrasında Başbakan Sayın Ünal Üstel'e, halk arasında göbek fıtığı olarak bilinen 'Inkansere Umbilikal Herni' teşhisi konmuştur" diye konuştu. Üstel'in sonrasında acil ameliyata alındığını söyleyen Balkan, "Başbakanımız, acil ameliyata alarak başarılı bir 'fıtık tamiri' operasyonu gerçekleştirdik. Ameliyat sonrasında genel sağlık durumu iyi olan Sayın Ünal Üstel'in genel cerrahi servisimizde takip ve tedavisi devam etmektedir" dedi.

