Kızılay Başkanı Yılmaz: Bu Sene 30 Ülkede, Türkiye'de ve Gazze'de Dağıtım Yapacağız

Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl 30 ülkede, Türkiye'de ve Gazze'de kurban dağıtımı yapacaklarını açıkladı. Kesimlerin noter ve veteriner huzurunda gerçekleştirileceğini vurgulayarak, Gazze için de önemli bir yardım sürecini sürdüreceklerini belirtti.

İZMİR'de Kızılay'ın vekaletle kurban kesim kampanyası hakkında bilgiler veren Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Bizler bu sene 30 ülkede, Türkiye'de ve Gazze'de dağıtım işlemlerini gerçekleştirmiş olacağız dedi.

Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye' sloganıyla başlattığı vekaletle kurban kesim kampanyası hakkında İzmir'de bilgiler verdi. Kurban modeli ve konserve üretim sürecine ilişkin konuşan Yılmaz, Türk Kızılay kurban modelinde konserve üretiminin çok önemli bir rolü var. İlk olarak kestiğimiz sonrasında parçaladığımız, pişirdiğimiz kurban etlerini konserve haline getirdiğimiz zaman raf ömürlerini 3 seneye kadar artırabiliyoruz. Yıl boyunca Türkiye'nin dört bir yanı ve Gazze'de milyonlarca insana konserveleri ulaştırıyoruz ifadelerini kullandı.

KESİMLER 5 ŞEHİRDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Vatandaşların süreçle ilgili bilgilendirildiklerini belirten Fatma Meriç Yılmaz, Öncelikle kişiler emanetlerini Kızılay'a verdiklerine dair vekalet veriyorlar. Bu vekaleti internet sitemizden veya mobil uygulamalarla veya şubelerimizden verebiliyorlar. Bedel üzerinden 2 ile 4 taksit uygulanabiliyor. Vekaleti alındıktan sonra bilgilendirme mesajı gönderiyoruz. Sonrasında tatlı heyecanımız başlıyor. Bu sene Diyarbakır, Van, Kayseri, Konya ve Ankara'da kesimleri gerçekleştireceğiz. Sonrasında etler bu büyük, modern ve hijyenik tesise gelecek. Burada parçalandıktan sonra pişirme işlemi uygulanacak. Sonrasında konserve kutularına dolduruluyor diye konuştu.

'KESİMLER NOTER VE VETERİNER HUZURUNDA GERÇEKLEŞİYOR'

Kesimlerin büyük bir titizlikle yapıldığına vurgu yapan Yılmaz, Konserve kapakları kapatıldıktan sonra pastörizasyon ve sterilizasyon işlemleri gerçekleştiriliyor. Bu işlemleri yaptıktan sonra yine bağışçılara kurban vekaletlerinin yerine getirildiğini bildiriyoruz. Kurban ibadetine uygun şekilde aldığımız kurbanlıklar veteriner kontrolünden geçiriliyor. Kesimler din görevlilerinin nezaretinde, noter ve veteriner huzurunda gerçekleştiriliyor dedi.

'GAZZE VURGUSU'

Gazze'ye de değinen Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, şöyle konuştu

Bizler bu sene 30 ülkede, Türkiye'de ve Gazze'de dağıtım işlemlerini gerçekleştirmiş olacağız. Konserve modeli yurt içi ve Gazze için geçerli. Gazze'de kapılar hala tam olarak açık değil. Sadece savaşla değil, açlıkla da sınanan bir coğrafya. Bu açlığın içinde protein kaynağı et son derece önemli. Kendimizden ayırmayacak şekilde Gazze'nin kurbanlarını yurt içi operasyon gibi gerçekleştirip içeri girişlerini de takip edeceğiz. 2 senede 1 milyon 300 bin konserve Gazze'ye ulaştırılmış durumda. Bu konserveler 3,5 aylık kapanmanın ardından belki de içeriye en hızlı giren protein kaynağı oldular. Bu sene de aynı modeli sürdüreceğiz. Gazze için kurban bedellerimiz 17 bin 250 lira olacak. Yurt dışı operasyonlarda ise özellikle Afrika ağırlıklı olarak yurt dışına giden ekiplerimiz kesimleri gerçekleştirecek ve taze et olarak dağıtımları gerçekleştirecek. Bu operasyonun hisse bedeli ise 6 bin 350 lira olarak belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMustafa Balcı:

Konya, Ankara, Diyarbakır gibi şehirlerde kesimlerin yapılması güzel tabii ama eski usul yöntemlere de saygı gösterilmesi lazım diye düşünüyorum. Konserve fabrikasından çok, geleneksel dağıtımlar daha önemli bence ya. Neyse en azından Gazze'ye yardım gidiyor yani...

Haber YorumlarıSerhan Bircan:

Bence bu iş biraz garip, kadın başkanın başında böyle bir işi yönetmesi mi? Neyse, dağıtımların düzgün yapılıyor olması en azından iyi tarafı. Ama yurt dışı operasyonlarında erkek ekipler gönderiyorlarsa o zaman mantıklı.

Haber YorumlarıSaliha Öztürk:

Allahım bu çok güzel bir girişim! Kızılay'ın bu kadar organize ve titiz bir şekilde çalışması bizi çok mutlu ediyor! 30 ülkeye dağıtım yapması, noter ve veteriner huzurunda kesimlerin gerçekleştirilmesi gerçekten İslam'ın ruhuna uygun bir uygulama! Gazze için de ayrı bir hassasiyet göstermeleri çok kıymetli, böyle durumlarda böyle kurumlarımıza ihtiyacımız var!

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

