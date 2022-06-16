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Kızıl Gezegen'de yaşam belirtisi arayan ekipler bula bula çöp buldu

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Kızıl Gezegen'de yaşam belirtisi arayan ekipler bula bula çöp buldu

NASA tarafından Mars'a gönderilen uzay aracı, gezegende yaşam belirtisi ararken çöp buldu. Bulunan maddenin Mars'ın yüzeyine iniş yapan araçta kullanılan termal bir battaniyenin parçası olduğu öğrenilirken, rüzgarın etkisiyle uçmuş olabileceği üzerinde duruluyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından Mars'a gönderilen uzay aracı Perseverance gezegenin yüzeyinde insan kaynaklı çöp tespit etti.

2021'de Mars'ın yüzeyine inen araç Jezeto kraterinde yaşam belirtisi arıyordu ancak bula bula çöp buldu.

Perseverance ekibi keşiflerini Twitter hesabından paylaştı. Buna göre ekip Mars'ın yüzeyinde aracı iniş sırasındaki ekstrem sıcaklıklardan korumak için kullanılan termal battaniyenin bir parçasını buldu.

Battaniyenin aracın iniş yaptığı alanın iki kilometre uzağında bulunmasının şaşırtıcı olduğu belirtilerek rüzgarın etkisiyle uçmuş olabileceği değerlendirildi.

Kızıl Gezegen'de yaşam belirtisi arayan ekipler bula bula çöp buldu

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Furkan Öztürk Öztürk:

Amerika da çekim yapıp bize güya Mars diye yutturuyorlar..

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