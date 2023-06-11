Kızıl Deniz'de teknesi alevler içinde, kaldı üç İngiliz kayıp

Kızıldeniz'de alevlere teslim olan bir turist teknesinde üç İngiliz turist kayboldu. Alevlerin elektrik devresinden kaynaklandığına tahmin ediliyor. Marsa Alam'ın güneyinde meydana gelen olayda 12 mürettebat ve 12 İngiliz turist kurtarıldı, ancak üç İngiliz turistin araması hala devam ediyor.

Kızıldeniz'de bir teknede elektrik arızası nedeniyle çıkan yangında üç İngiliz turist kayboldu.

Korkutucu görüntülerde, geminin alevler içinde kaldığı ve yoğun siyah dumanın havaya doğru yükseldiği görülüyor. Lüks teknenin Kızıldeniz'de planlanan bir dalış turu sırasında alev aldığı bildirildi.

Kızıldeniz Valiliği, 12 mürettebat ve 12 İngiliz turistin kurtarıldığını söyledi. Kalan üç İngiliz turistin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Teknenin sahibi olan Tornado Marine sözcüsü, alevlerin kontrol altına alındığını ve tüm yolcuların güvende olduğunu belirtti. Tekne 6 Haziran'da Marsa Alam'daki Port Ghalib'den hareket etmişti.

Mısır'da ölümcül tekne kazaları nadirdir, ancak 2021'de İskenderiye yakınındaki bir gölde bir tekne alabora oldu ve beş kişi öldü. Mısır'ın Kızıldeniz tatil beldeleri, deniz yaşamının çeşitliliği ve kolay erişilebilir mercan resifleri nedeniyle popüler dalış destinasyonlarıdır.