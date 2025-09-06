Kıyıya vuran 21 metrelik Deniz canlısının sırrı çözüldü

Galler kıyısında bulunan 21 metrelik dev balina görenleri şoke etti. Uzmanlar, bu dev canlının mavi balinadan sonra dünyanın en büyük ikinci türü olan fin balinası olduğunu açıkladı.

21 Metrelik Dev

Popüler bir sahilde karaya vuran balina, 6 metre uzunluğunda ve 2,5 metre genişliğinde kafasıyla dikkat çekti. Uzmanlar, uzun süredir ölü olduğu için balinanın çürümüş halde bulunduğunu belirtti. Balinanın dişi olma ihtimali yüksek.

Galler'de Nadir Görülen Tür

Bu olay, son yüzyılda Galler kıyılarında görülen yalnızca dördüncü fin balinası vakası oldu. Daha önce 2020'de Flintshire'da 12,5 metrelik bir yavru fin balinası karaya oturmuş, ancak iki gün içinde ölmüştü.

Örnekler İncelenecek

Yetkililer, dev balinadan örnekler aldıklarını ve bunların kirlilik, genetik yapı ve diğer çevresel etkiler için test edileceğini açıkladı. Uzmanlara göre fin balinaları son yıllarda yeniden Galler sularına dönüyor.

Aynı Hafta İkinci Balina

Bu olaydan yalnızca birkaç gün önce, Gower Yarımadası'ndaki Rhossili Körfezi'nde 2,7 metrelik genç bir pilot balina kıyıya vurdu. Balina bulunduğunda hâlâ hayattaydı ancak halkın denize döndürme çabaları sonuçsuz kaldı. Sahil güvenlik ekipleri olay yerine ulaşamadan balina öldü.

Sosyal Balinalar

Pilot balinalar, aile bağları güçlü, sosyal sürüler halinde yaşayan hayvanlar. Uzmanlar, bu genç balinanın sürüsünden ayrıldıktan sonra sahile vurduğunu düşünüyor. Geçtiğimiz yıl İskoçya'da 77 pilot balinanın topluca kıyıya vurduğu hatırlatıldı.