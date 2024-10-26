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Uygulama bu gece başlıyor: Türkiye ile Avrupa arasındaki saat farkı 2'ye çıkacak

Uygulama bu gece başlıyor: Türkiye ile Avrupa arasındaki saat farkı 2'ye çıkacak
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Avrupa ülkeleri 26 Ekim Cumartesi'yi 27 Ekim Pazar'a bağlayan gece kış saati uygulamasına geçecek. Bu durum, Türkiye ile Avrupa arasındaki saat farkını 2 saate çıkaracak. Türkiye 2016 yılından bu yana bu uygulamayı gerçekleştirmiyor.

Avrupa'nın büyük bölümünde, 26 Ekim Cumartesi'yi 27 Ekim Pazar'a bağlayan gece yaz saati uygulaması sona erecek ve saatler bir saat geri alınacak.

TÜRKİYE'DE 2016'DAN BERİ UYGULANMIYOR

Ancak Türkiye, 2016'dan bu yana uyguladığı kalıcı yaz saati düzenlemesi nedeniyle saatleri geri almayacak. Birçok ülke, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bu geçişi gerçekleştirirken, Türkiye'nin kalıcı yaz saati uygulaması hükümet tarafından enerji tasarrufu sağladığı gerekçesiyle savunuluyor.

Kış saati uygulaması bu gece başlıyor

SAAT FARKI ARTACAK

Kış saati uygulamasıyla telefonlar ve dijital saatler otomatik olarak ayarlanırken, mekanik saatleri olanlar bir saat geriye ayarlamak zorunda kalacak. Türkiye'de ise yaz saati uygulaması devam edecek. Avrupa'nın kış saatine geçmesiyle birlikte Türkiye ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka arasındaki saat farkı 1'den 2'ye, İngiltere ile 3'e çıkacak.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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Yorumlar (7)

Adil Basyigit:

128 milyar doları yürüttüğü yetmedi bide başımıza böyle salakça bi uygulamayı bela etti gitti zaten ülke son derece güvensiz hale geldi saat 7 de zifiri karanlık oluyor işe giden kadın kız okula giden çocuklar karanlıkta gidip geliyor tabi kendi eşleri çocukları özel araçla gidip geldiği için milletin halinden anlamazlar.

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Kenn:

Kış saatinin uygulama nedeni insanları özel sektörde üç kuruşa daha çok çalıştırmak içindir

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seennu:

Egosundan vazgeçemeyen insanlar ne yazıkki ülkeyi olumsuzluklara sürüklüyor,saati değiştirmemedeki ısrar neden acaba,dediğim dedik kestiğim kestik olacak tabi.

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A Alkan:

Avrupa bizi kıskanıyor, milletin aklıyla dalga geçiyorlar dangalaklar

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necdet:

adamlar o kadar Arap hayranı ki ona yakın olalım da ne olur ise olsun. Sayelerinde memleket bile çoraklaştı.

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Mehmet :

Kör karanlıkta yola düşülecek vakitler yaklaşıyor. Her kış aynı çile. Yıldık vallahi yıldık.

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FLOZOF:

Siyasal islam insanlara sadece zarar verir İslamı yaşayan din kardeşlerim bu siyasal islamdan uzak durun Sadece amacları cıkar sağlamak rant sağlamak Topluma fayda gelmez bunlardan

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