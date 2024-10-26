Uygulama bu gece başlıyor: Türkiye ile Avrupa arasındaki saat farkı 2'ye çıkacak

Avrupa'nın büyük bölümünde, 26 Ekim Cumartesi'yi 27 Ekim Pazar'a bağlayan gece yaz saati uygulaması sona erecek ve saatler bir saat geri alınacak.

TÜRKİYE'DE 2016'DAN BERİ UYGULANMIYOR

Ancak Türkiye, 2016'dan bu yana uyguladığı kalıcı yaz saati düzenlemesi nedeniyle saatleri geri almayacak. Birçok ülke, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bu geçişi gerçekleştirirken, Türkiye'nin kalıcı yaz saati uygulaması hükümet tarafından enerji tasarrufu sağladığı gerekçesiyle savunuluyor.

SAAT FARKI ARTACAK

Kış saati uygulamasıyla telefonlar ve dijital saatler otomatik olarak ayarlanırken, mekanik saatleri olanlar bir saat geriye ayarlamak zorunda kalacak. Türkiye'de ise yaz saati uygulaması devam edecek. Avrupa'nın kış saatine geçmesiyle birlikte Türkiye ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka arasındaki saat farkı 1'den 2'ye, İngiltere ile 3'e çıkacak.