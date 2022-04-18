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187 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Dünya
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187 kaçak göçmen yakalandı

Bulgaristan'dan Kırklareli'ye itilen 187 kaçak göçmen yakalandı. Bazıları yarı çıplak olan göçmenlerin kendilerini soğuk havadan üstlerine çuval ve poşet geçirerek korunmaya çalıştıkları görüldü.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca Kırklareli Kofçaz İlçesi ile Bulgaristan ülkesi sınırı arasında kalan bölgede önleyici kolluk devriyelerince Bulgaristan Polisi tarafından üzerindeki değerli eşyaları alınarak bir kısmı yarı çıplak vaziyette Türkiye'ye itilen toplam 187 düzensiz göçmen yakalandı.

187 kaçak göçmen yakalandı

ÜLKEMİZE İTİLMİŞLER

Düzensiz göçmenlerle yapılan mülakatta yakın bir tarihte Yunanistan ülkesinden Bulgaristan'a geçtikleri ve Bulgaristan polisince yakalanarak ülkemize itildikleri öğrenildi.

187 kaçak göçmen yakalandı

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

187 kaçak göçmen yakalandı

187 kaçak göçmen yakalandı

187 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Dünya

Bulgaristan, Yunanistan, Dünya, Güncel, Haberler

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