Kırgızistan'da Issık Gölü kıyısında yeni şehir kuruluyor

Kırgızistan'ın kuzeyinde Issık Gölü Bölgesi'nde yeni bir şehir kurulması için temel atma töreni düzenlendi. Şehir, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Türkiye'den gelen şirketlerin katkılarıyla inşa edilecek ve İslam Müzesi, İslam Üniversitesi, gökdelenler, hızlı tren, yaşam alanları ve havaalanı gibi özelliklere sahip olacak. Yeni şehrin adı Asman olacak.

Kırgızistan'ın kuzeyinde yer alan Issık Gölü kıyısında yeni bir şehrin kuruluşuna başlandı.

Issık Gölü Bölgesi'ndeki Balıkçı ve Çolpon-Ata şehirleri arasındaki mevkide kurulacak yeni şehir için temel atma töreni düzenlendi.

Törene, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, kabine üyeleri, milletvekilleri, bürokratlar, diplomatlar, ülkenin dört bir tarafından gelen halk katıldı.

Etkinliğin başında sıfırdan kurulacak olan şehrin inşaatında görev alacak Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Türkiye'den gelen dünyaca ünlü şirketlerin yetkilileri ve temsilcileri yeni şehrin projesini anlattı.

Dört bölgeden oluşacak olan şehrin, alt yapının yanı sıra İslam Müzesi, İslam Üniversitesi, gökdelenleri, hızlı tren, yaşam alanları ve havaalanı ile dikkat çekeceği belirtildi.

Hindistanlı yatırımcı, Kırgız halkının ünlü Manas Destanı'nı beyaz perdeye taşımak için destek olacaklarını kaydetti.

Yeni şehrin adı Asman olacak

Cumhurbaşkanı Caparov, törende yaptığı konuşmada, "Bugün uzun zamandır beklenen ve özenle tasarlanmış Asman şehir projesini resmen başlatmak için toplandık." dedi.

Caparov, Türkiye Türkçesi'nde gökyüzü anlamına gelen Asman için, "Akıllı, yenilikçi, ekolojik, finans ve turizm merkezi olacak. Asman şehri, ülkemizin turizm ve yatırım potansiyelini daha da artırmanın önünü açacaktır. İnşallah, Asman şehri herkesin hayallerini bulabileceği ve gerçekleştirebileceği harika bir yer olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Bugün halkımızın birlik ve beraberliğine tanıklık ediyoruz" diye konuşan Caparov, Asman şehrinin inşaatında devlet bütçesinden bir kuruş bile harcanmayacağını, projenin tamamen devletin güvencesi altında yabancı sermayeli olacağını bildirdi.

Caparov, şehir projesinde yer almak isteyen yabancı yatırımcılar ve uluslararası finans kuruluşlarına açık olduklarını kaydetti.