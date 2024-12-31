Kırgızistan'da FETÖ bağlantılı eğitim kurumları Maarif Vakfı'na devredildi

Kırgızistan hükümetinden yapılan açıklamada, ülkedeki FETÖ bağlantılı eğitim kurumları ağının Maarif Vakfı'na devredildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kasım ayının başında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile başkanlık ettiği Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'nda "FETÖ başta olmak üzere terörün her türlüsüne karşı mücadelemizin kesintisiz süreceğine de inanıyorum. Bugün imzalayacağımız güvenlik işbirliği anlaşması suretiyle işbirliğimizi daha güçlendirmek arzusundayız." ifadelerini kullanmıştı.

MAARİF VAKFI

17 Haziran 2016 tarihli 6721 sayılı kanun ile kurulan Türkiye Maarif Vakfı, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti adına eğitim faaliyeti yürütme yetkisine sahip bir kuruluştur.

Kamu yararına çalışıp kâr amacı gütmeyen Türkiye Maarif Vakfı, tüm ülkelerde okul öncesinden yükseköğretime, örgün öğretimden yaygın eğitime her türlü etkin çalışmayı gerçekleştirmektedir.