Merkez Bankası Başkanı Karahan: 2025 yılı sonu için enflasyon tahminimiz yüzde 24

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini
İstismar sonucu öldürülen Sıla bebek davasında karar

İstismar sonucu öldürülen Sıla bebek davasında karar
Ankara'da sahte içki bilançosu: 33 kişi hayatını kaybetti

Sahte içki kabusu İstanbul'dan Ankara'ya sıçradı: 33 can kaybı
Bakanlık 81 ile yazı gönderdi: Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak

Bu görüntüler sonrası Bakanlık 81 ile yazı gönderdi

Kimseye aldırmadan şehrin göbeğindeki tarihi anıt önünde tuvaletini yaptı

Kimseye aldırmadan şehrin göbeğindeki tarihi anıt önünde tuvaletini yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, bir kadının Rebecca Anıtı'na karşı sergilediği uygunsuz davranışlar, sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntülerde, kadının önce heykele dokunduğu, ardından da yanında tuvalet ihtiyacını giderdiği görülüyor.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da geçen hafta sonu yaşanan olay, sosyal medyada büyük tepki topladı. Bir kadın, şehrin önemli sembollerinden Rebecca Anıtı'na karşı sergilediği uygunsuz davranışlarla halkın öfkesini üzerine çekti.

Sosyal medyada paylaşılan ve 210 bin kez izlenen görüntülerde, kadının önce heykele dokunduğu, ardından da yanında tuvalet ihtiyacını giderdiği görülüyor. Bir vatandaşın müdahale etmeye çalışmasına rağmen, kadının umursamaz tavırlarını sürdürdüğü kaydedildi.

Rebecca Anıtı, kent merkezindeki bir havuzun ortasında yer alıyor. Paris'te Kolombiyalı sanatçı Hernando Henao Buriticá tarafından beyaz mermerden yapılan heykel, 1926'da dikildi. Anıt, 1492'den sonra Amerika kıtasına gelen İspanyol Yahudilerini anmak için yapıldı ve Parque del Centenario'daki ilk çeşme olma özelliğini taşıyor.

Yerel halktan Maria, "İğrenç bir görüntü, tam bir saygısızlık" yorumunda bulunurken, sosyal medya kullanıcıları da "Eğitim ve kültür yoksunluğu" şeklinde tepki gösterdi.

Şehir yönetimi, benzer olayların yaşanmaması için anıt çevresinde güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyurdu.

Kimseye aldırmadan şehrin göbeğindeki tarihi anıt önünde tuvaletini yaptı

Kimseye aldırmadan şehrin göbeğindeki tarihi anıt önünde tuvaletini yaptı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
img

Afetlerde hızlı tahliye için atlama minderi ve kaçış tüneli çok önemli
img

Yıldız futbolcunun oğlu da kendi gibi
img

Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

bizdeki çağdaşlara(!) çok benziyor kadın. sıyırmış şeyini , oturmuş yapıyor. tek farkla tabi. bizim heykelsever çağdaşlar heykelin yanında z.çmazlar, sokağın ortasında çiftleşir

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf Yalcin:

Bogotada zican kadinida haber yapyiniz ya helal olsun.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Normal insan bunu yapmaz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milletvekillerine trafikte 'ömür boyu' ceza muafiyeti

Bu karar çok tepki çeker! Vekillere süper bir ayrıcalık daha
Gıdada hile yapmayan 19 il belli oldu

Örnek teşkil ediyorlar! İşte gıdada hile yapılmayan 19 il
İsrail basını yazdı: Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı, Atina alarma geçti

Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı! Komşunun uykuları kaçtı
Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı

Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı
Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği 'Bombaların Anası'nı sonunda teslim ediyor

Trump, İsrail'in 25 yıldır ısrarla istediği bombayı teslim ediyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.