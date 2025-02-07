Kimseye aldırmadan şehrin göbeğindeki tarihi anıt önünde tuvaletini yaptı

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da geçen hafta sonu yaşanan olay, sosyal medyada büyük tepki topladı. Bir kadın, şehrin önemli sembollerinden Rebecca Anıtı'na karşı sergilediği uygunsuz davranışlarla halkın öfkesini üzerine çekti.

Sosyal medyada paylaşılan ve 210 bin kez izlenen görüntülerde, kadının önce heykele dokunduğu, ardından da yanında tuvalet ihtiyacını giderdiği görülüyor. Bir vatandaşın müdahale etmeye çalışmasına rağmen, kadının umursamaz tavırlarını sürdürdüğü kaydedildi.

Rebecca Anıtı, kent merkezindeki bir havuzun ortasında yer alıyor. Paris'te Kolombiyalı sanatçı Hernando Henao Buriticá tarafından beyaz mermerden yapılan heykel, 1926'da dikildi. Anıt, 1492'den sonra Amerika kıtasına gelen İspanyol Yahudilerini anmak için yapıldı ve Parque del Centenario'daki ilk çeşme olma özelliğini taşıyor.

Yerel halktan Maria, "İğrenç bir görüntü, tam bir saygısızlık" yorumunda bulunurken, sosyal medya kullanıcıları da "Eğitim ve kültür yoksunluğu" şeklinde tepki gösterdi.

Şehir yönetimi, benzer olayların yaşanmaması için anıt çevresinde güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyurdu.