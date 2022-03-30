Kim Kardashian'ın ablası Kourtney, ayna karşısında sınırları zorladı! Kardeşiyle yarışır
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Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın ablası Kourtney, sevgilisiyle gittiği tatilden ayna karşısında poz verdi. Kourtney'in siyah mayosu ve fit hali, hayranlarından tam not aldı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin en ünlü isimlerinden biri olan Kim Kardashian'ın Kanye West'ten ayrılarak Peter Davidson ile aşk yaşamaya başlaması çok konuşuldu. Zaman zaman pozları nedeniyle adından söz ettiren Kim Kardashian'ın bu sefer de ablasının pozları olay oldu.
SEVGİLİSİYLE TATİLE GİTTİ
42 yaşındaki Kourtney Kardashian, geçtiğimiz günlerde Oscar Ödül Töreni'ne katıldığı sevgilisi Travis Barker ile tatile gitti. İtalya'nın Portofino kentindeki bir otelde kalan ünlü isim, mayolu pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.
AYNA KARŞISINDA SINIRLARI ZORLADI
Otelde siyah mayosuyla ayna karşısına geçen Kourtney'in pozu, tam not aldı. Ünlü ismin cesur mayo tercihi de hayranlarının dikkatinden kaçmadı.
İşte o pozlar:
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